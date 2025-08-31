Yaz sezonunda en yoğun uçuş rotaları açıklandı: En pahalı rota neresi oldu?

Sorgulamax.com verilerine göre, yaz sezonunun ilk üç ayında iç hatlarda en yoğun uçuş İstanbul–Antalya hattında gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sorgulamax.com, yaz sezonunun ilk üç ayına (1 Mayıs-31 Temmuz) ilişkin seyahat verilerini açıkladı. İstanbul–Antalya hattı yolcu sayısında en yoğun iç hat uçuşu oldu. Bu hattı sırasıyla İstanbul-İzmir, İstanbul-Ankara ve İstanbul-Bodrum rotaları izledi.

İç hatlarda toplam yolcu talebi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artış gösterirken, Antalya uçuşları, tüm rezervasyonların yaklaşık yüzde 15'ini oluşturdu.

İstanbul çıkışlı uçuşlarda en dikkat çekici artış ise İzmir hattında görüldü. Geçen yıla göre yolcu talebinde yüzde 9'luk artış kaydedilen hat, yaz sezonunun öne çıkan rotası oldu. Özellikle bayram ve tatil dönemlerinde İzmir'e talep iki katına çıkarken, ortalama bilet fiyatı 1000 lira seviyesine ulaştı.

Ortalama bilet fiyatlarında yükseliş

İç hatlarda ortalama tek yön uçak bileti fiyatı 1080 lira olarak hesaplandı. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 8 artışa işaret ediyor. İstanbul-Bodrum hattı 1300 liranın üzerindeki ortalama fiyatıyla en pahalı rota olurken, İstanbul-Dalaman ve İstanbul-Antalya da yüksek fiyatlı uçuşlar arasında yer aldı. En uygun fiyatlı rotalar ise İzmir-Antalya ve Ankara-Antalya oldu.

Yolcuların uçuşlarını ortalama 13 gün önceden rezerve ettiği görüldü. Bu süre geçen yıl 10 gün olarak kaydedilmişti. Erken rezervasyon alışkanlığı özellikle bütçe odaklı bilet arayışında etkili oldu.

En yoğun uçuşlar sahil kentlerine yapıldı

Yolcu hareketliliğinde en yoğun destinasyonlar Ege ve Akdeniz kentleri oldu. İstanbul çıkışlı uçuşların yarısından fazlası Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir gibi tatil merkezlerine gerçekleşti.

Antalya'ya yapılan gidiş rezervasyonları geçen yıla göre yüzde 12 artarken, dönüş seferlerindeki artış yüzde 15'e ulaştı. Bu durumun yalnızca tatil amaçlı seyahatlerden değil, şehirlerarası göç ve kısa süreli iş seyahatlerinden de kaynaklandığı belirtildi.

Yurt dışı uçuşlarda Londra ilk sırada

Uluslararası uçuşlarda İstanbul-Londra hattı en yoğun güzergah oldu. Bu hattı İstanbul-Bakü, İzmir–Berlin ve İstanbul-Amsterdam takip etti. Döviz kuru ve hava yolu maliyetlerindeki artış nedeniyle yurt dışı bilet fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 21 yükseldi. En yoğun dönem ise 15 Haziran-15 Temmuz olarak kayıtlara geçti.

Sorgulamax.com üzerinden yapılan rezervasyonlarda en çok tercih edilen hava yolu şirketi Pegasus oldu. Toplam rezervasyonların yüzde 41'i Pegasus'tan yapılırken, Türk Hava Yolları yüzde 33 ile ikinci sırada, AnadoluJet ise yüzde 21'lik oranla üçüncü sırada yer aldı.

Özellikle ekonomik fiyatlandırma ve esnek bilet seçenekleri, düşük maliyetli hava yolu şirketlerinin öne çıkmasında belirleyici oldu.