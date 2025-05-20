Yel değirmenleri ve Aya Nikola turizme kazandırılacak

Hayati ARIGAN

Türkiye’nin en genç er­kek belediye başkanı olan 31 yaşındaki Bod­rum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, görev süresinin birinci yılında icraatlarını an­lattı. Aynı zamanda mimar olan Tamer Mandalinci, görev süresi içinde Bodrum’un var olmasına rağmen varlığından kimsenin haberi olmayan Aya Nikola Kilisesi restorasyonu ve Bodrum yel değirmenlerini turizme kazandıracağını söy­ledi.

Turizm Bakanı'ndan büyük destek

Bu projelerini Kültür ve Tu­rizm Bakanı Mehmet Nuri Er­soy ile de paylaştığını belirten Mandalinci, “Sayın Mehmet Nuri Ersoy Bakanımız Bod­rum’u çok seviyor ve burada da yatırımları var. ‘Bu projeyi çalış bana getir’ dedi. Bu pro­jeleri bu değeri ve bölgeyi bi­len kişilerle 7 aydır çalışıyo­ruz. Bütün daha önceki örnek kiliselerden almış olduğumuz işte restorasyon projeleri ile beraber bir armoni oluştur­duk” dedi.

Bodrum Kalesi’nin sol ta­rafında bulunan Aya Nikola Kilisesi’nin ön yüzünü aslına uygun şekilde kaldıracakları­nı ve dört bir tarafını da Esma Sultan Yalısı gibi cam duvar­larla ayağa kaldıracaklarını ifade eden Mandalinci, “Ba­kan Ersoy, ‘Fikrin güzel. Bu­nu olgunlaştır, getir. Ben elim­den geleni yapacağım’ dedi. Burada kültürel etkinliklerin yapıldığı bir alan yapacağız. Bu restorasyon için maddi ta­lepte bulunmadık. Bodrumun mirasını olan bu yapıyı 2 mil­yon dolar gibi bir rakama ya­parak hayata geçirmek istiyo­ruz” dedi.

Doğal mirasa saygı projesi

Aya Nikola Kilisesi’nde ge­celeri ışık şovları yapmayı planladığını belirten Manda­linci, “Bu eser bittiğinde içeri­de galeri boşluğu olan ve yuka­rıdan merdiven çıktığınızda orta galeride sergi alanları­nın bulunduğu, şehrin merke­zinde mükemmel bir turizm destinasyonu ve doğal mira­sa saygı projesidir bunun adı. Turizm Bakanı yardımcımız sayın Batuhan Mumcu’ya bu projeyi sunumuyla beraber direkt götüreceğim” diye ko­nuştu.

Varlığından kimsenin haberi yok, turizme kazandıracağız

Bodrum’da hoşgörü büyü­tüp, koruyup aynı şekilde iyi hizmetler yapmaya devam et­mek istediğini belirten Man­dalinci, “Kültürel mirasımızı yaşatmazsak nereden geldiği­mizi unutursak nereye gidece­ğimizin de planlı projeksiyo­nunu yapamayız. Bodrum’da ayakta kalan bütün değirmen­ler şu anda özel mülkiyette. Şimdi değirmenlerin özel bir mülk sorunu olduğu için bir kamulaştırma maliyeti çıkı­yor. Bodrum’un en iyi görün­düğü lokasyondalar” dedi.

Dijital deneyim müzesini Bodrum'a kazandıracağız

Yel değirmenlerini sosyal tesis alanına çevirip dijital de­neyim müzesi yapmak istedi­ğini ifade eden Mandalinci, “Bodruma kendi dönemim­de bunu gerçekleştirmek be­nim hayalim. Aslında var ama varlığından kimsenin habe­ri olmayan bu eserleri kazan­dırmak” dedi. Projeleri haya­ta geçirirken devletten mad­di destek istemediğini ifade eden Mandalinci, “O yüzden ben bu gücün, bu maneviya­tın yine Bodrum’un bağrından yükselmesini istiyorum.

Ben bunu Bodrum’un, Bodrum’da iş yapan, aşk üreten, ekmek veren, iş yapan herkesin or­tak sorumluluğu olarak haya­ta geçeceğine inanıyorum. İn­şallah bu projeyi yaptığımız­da görev süremizin içerisinde birinci ve en önemli rotamızı oluşturmuş olacağız. Çünkü gelen turistlere sadece biz de­nizimizi, plajımızı, kumumu­zu satamayız” diye konuştu.

100 milyon TL’lik sokak hayvanı cezasına itiraz

“Pide fırınlarına odun atılmadan lahmacunun fiyatının konuşulmaya başladı” diyen Mandalinci, “2 bin 500 liraya lahmacunu Bodrum’da yemeniz bir iki yer hariç tamamen sizin tercihiniz. Ünlü bir et zinciri eti altın ile servis ediyor. Lahmacunun üzerine altın konsa siz bunu 2 bin 500 dolara da alabilirsiniz. Lüks satın alıyorsunuz” diye konuştu.

Tamer Mandalinci, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tedavisi yapılan 687 sokak hayvanını doğal yaşam alanlarına bıraktığı için Bodrum Belediyesi’ne kestiği 100 milyon TL’lik ceza Muğla Valiliği tarafından onaylanmasına karşı yasal haklarını kullandıklarını belirtti. Yere sigara izmariti atan 950 kişiye ceza yazıldığını belirten Mandalinci, “Kabahatler Kanununa göre 2 bin 800 TL ceza kesiliyor” ifadelerini kullandı.