Yel değirmenleri ve Aya Nikola turizme kazandırılacak
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yapmak istediği iki majör projenin bulunduğunu belirtti. “Kültürel mirasımızı yaşatmazsak nereye gideceğimizin de projeksiyonunu yapamayız” diyen Mandalinci, Aya Nikola Kilisesi restorasyonunu tamamlayıp müzeye çevireceğini ve Bodrum yel değirmenlerini de turizme kazandıracaklarını söyledi.
Hayati ARIGAN
Türkiye’nin en genç erkek belediye başkanı olan 31 yaşındaki Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, görev süresinin birinci yılında icraatlarını anlattı. Aynı zamanda mimar olan Tamer Mandalinci, görev süresi içinde Bodrum’un var olmasına rağmen varlığından kimsenin haberi olmayan Aya Nikola Kilisesi restorasyonu ve Bodrum yel değirmenlerini turizme kazandıracağını söyledi.
Turizm Bakanı'ndan büyük destek
Bu projelerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de paylaştığını belirten Mandalinci, “Sayın Mehmet Nuri Ersoy Bakanımız Bodrum’u çok seviyor ve burada da yatırımları var. ‘Bu projeyi çalış bana getir’ dedi. Bu projeleri bu değeri ve bölgeyi bilen kişilerle 7 aydır çalışıyoruz. Bütün daha önceki örnek kiliselerden almış olduğumuz işte restorasyon projeleri ile beraber bir armoni oluşturduk” dedi.
Bodrum Kalesi’nin sol tarafında bulunan Aya Nikola Kilisesi’nin ön yüzünü aslına uygun şekilde kaldıracaklarını ve dört bir tarafını da Esma Sultan Yalısı gibi cam duvarlarla ayağa kaldıracaklarını ifade eden Mandalinci, “Bakan Ersoy, ‘Fikrin güzel. Bunu olgunlaştır, getir. Ben elimden geleni yapacağım’ dedi. Burada kültürel etkinliklerin yapıldığı bir alan yapacağız. Bu restorasyon için maddi talepte bulunmadık. Bodrumun mirasını olan bu yapıyı 2 milyon dolar gibi bir rakama yaparak hayata geçirmek istiyoruz” dedi.
Doğal mirasa saygı projesi
Aya Nikola Kilisesi’nde geceleri ışık şovları yapmayı planladığını belirten Mandalinci, “Bu eser bittiğinde içeride galeri boşluğu olan ve yukarıdan merdiven çıktığınızda orta galeride sergi alanlarının bulunduğu, şehrin merkezinde mükemmel bir turizm destinasyonu ve doğal mirasa saygı projesidir bunun adı. Turizm Bakanı yardımcımız sayın Batuhan Mumcu’ya bu projeyi sunumuyla beraber direkt götüreceğim” diye konuştu.
Varlığından kimsenin haberi yok, turizme kazandıracağız
Bodrum’da hoşgörü büyütüp, koruyup aynı şekilde iyi hizmetler yapmaya devam etmek istediğini belirten Mandalinci, “Kültürel mirasımızı yaşatmazsak nereden geldiğimizi unutursak nereye gideceğimizin de planlı projeksiyonunu yapamayız. Bodrum’da ayakta kalan bütün değirmenler şu anda özel mülkiyette. Şimdi değirmenlerin özel bir mülk sorunu olduğu için bir kamulaştırma maliyeti çıkıyor. Bodrum’un en iyi göründüğü lokasyondalar” dedi.
Dijital deneyim müzesini Bodrum'a kazandıracağız
Yel değirmenlerini sosyal tesis alanına çevirip dijital deneyim müzesi yapmak istediğini ifade eden Mandalinci, “Bodruma kendi dönemimde bunu gerçekleştirmek benim hayalim. Aslında var ama varlığından kimsenin haberi olmayan bu eserleri kazandırmak” dedi. Projeleri hayata geçirirken devletten maddi destek istemediğini ifade eden Mandalinci, “O yüzden ben bu gücün, bu maneviyatın yine Bodrum’un bağrından yükselmesini istiyorum.
Ben bunu Bodrum’un, Bodrum’da iş yapan, aşk üreten, ekmek veren, iş yapan herkesin ortak sorumluluğu olarak hayata geçeceğine inanıyorum. İnşallah bu projeyi yaptığımızda görev süremizin içerisinde birinci ve en önemli rotamızı oluşturmuş olacağız. Çünkü gelen turistlere sadece biz denizimizi, plajımızı, kumumuzu satamayız” diye konuştu.
100 milyon TL’lik sokak hayvanı cezasına itiraz
“Pide fırınlarına odun atılmadan lahmacunun fiyatının konuşulmaya başladı” diyen Mandalinci, “2 bin 500 liraya lahmacunu Bodrum’da yemeniz bir iki yer hariç tamamen sizin tercihiniz. Ünlü bir et zinciri eti altın ile servis ediyor. Lahmacunun üzerine altın konsa siz bunu 2 bin 500 dolara da alabilirsiniz. Lüks satın alıyorsunuz” diye konuştu.
Tamer Mandalinci, Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tedavisi yapılan 687 sokak hayvanını doğal yaşam alanlarına bıraktığı için Bodrum Belediyesi’ne kestiği 100 milyon TL’lik ceza Muğla Valiliği tarafından onaylanmasına karşı yasal haklarını kullandıklarını belirtti. Yere sigara izmariti atan 950 kişiye ceza yazıldığını belirten Mandalinci, “Kabahatler Kanununa göre 2 bin 800 TL ceza kesiliyor” ifadelerini kullandı.