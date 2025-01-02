Yeni yılın ilk gününde Erciyes Kayak Merkezi'ne ziyaretçi akını: Rekor sayı!

Erciyes Kayak Merkezi, yeni yılın ilk gününde 110 bin ziyaretçiyi ağırlayarak, misafir sayısı rekorunu kırmış oldu.

Erciyes'in 112 kilometrelik kayak pisti uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Erciyes Kayak Merkezi, yeni yılın ilk gününde 110 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaparak rekor kırdı. Bu yoğunluk, Erciyes'in kış turizmindeki gücünü ve cazibesini gösteriyor." ifadelerini kullandı.