Yerli turistlerin seyahat harcamaları rekor kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül 2024 dönemine ilişkin “ha­ne halkı yurt içi turizm” verilerini açıkladı. Yerli turistlerin geçen yı­lın üçüncü çeyreğinde yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, 2023’ün aynı dönemine gö­re yüzde 79,7 artışla 204 milyar 883 milyon 376 bin lira oldu.

Bunun yüz­de 83,8’ini 171 milyar 783 milyon 134 bin lirayla kişisel harcamalar, yüzde 16,2’sini 33 milyar 100 milyon 241 bin lirayla paket tur harcamala­rı oluşturdu. Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde 20 milyon 453 bin kişi seyahat etti.

En fazla harcama yeme ve içmede

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke için­de yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine gö­re yüzde 8 yükselişle 25 milyon 684 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrek­te seyahate çıkanlar 224 milyon 68 bin geceleme yaptı.

Ortalama gece­leme sayısı 8,7, seyahat başına orta­lama harcama ise 7 bin 977 lira ol­du. Söz konusu dönemde toplam se­yahat harcamalarında en fazla pay, yüzde 30,1 ile yeme ve içme, yüzde 20,7 ile konaklama ve yüzde 20,6 ile ulaştırmanın oldu. Harcama türle­rinin 2023 yılının aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğin­de ise yeme ve içme harcamalarında yüzde 70,6, konaklamada yüzde 71,4 ve ulaştırmada yüzde 57,9’luk artış gerçekleşti.

Yakınları ziyaret ilk sırada yer aldı

Temmuz-Eylül 2024 döneminde “yakınları ziyaret” amacıyla yapı­lan seyahatler yüzde 47,9 ile ilk sıra­da yer aldı. Bunu yüzde 47,3 ile “gezi, eğlence, tatil”, yüzde 2,2 ile “sağlık” amaçlı seyahatler izledi.

Arkadaş ve akraba evinde kalındı

Söz konusu çeyrekte seyahate çı­kanlar, 135 milyon 889 bin geceleme sayısıyla en çok “arkadaş veya akra­ba evinde” kaldı. Konaklama türle­rine göre geceleme sayısında ikin­ci sırada 46 milyon 340 bin gecele­meyle “kendi evi” yer alırken, “otel” 24 milyon 19 binle üçüncü sırada kayıtlara geçti.