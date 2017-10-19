"Yerli turistten elde edilen gelir düştü"

19 Ekim 2017

Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman&Wakefield Yönetici Ortağı Toğrul Gönden, turizmde 2017 yılının ilk 6 ayında ziyaretçi sayısının önemli oranda artmasına karşın toplam gelirin yüzde 2,8 düşmesinin geçen yılın dinamiklerinin devam ettiğini gösterdiğini bildirdi.

Toğrul Gönden, Cushman&Wakefield'in turizm sektörüne yönelik hazırladığı analize ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Ağustos 2016'da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 38 azalışla 3,2 milyon yabancı turist Türkiye'yi ziyaret ederken, 2017'nin ağustos ayında bu rakamın 4,6 milyona yükselmesinin sektörde dönüm noktası olduğunu aktardı.

Yabancı ziyaretçi sayısının Ocak-Ağustos 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,4 artarak 22 milyona yaklaştığını aktaran Gönden, "Burada ağustos ayındaki yüzde 46,35'lik artış son derece etkili oldu. 4,6 milyon ziyaretçiyle sadece ağustos ayı, ilk 8 aylık verilerden yüzde 21'lik pay aldı. İlk 7 ayın artışı ise görece daha sınırlı oldu." yorumunu yaptı.

Turist sayısındaki artışın başını Antalya'nın çektiğini anlatan Gönden, 2016'da 4 milyonun altına düşen Antalya'ya gelen turist sayısının 2017'nin 8 ayında yüzde 70 artışla 6,6 milyona yükseldiği bilgisini verdi. Gönden, bu dönemde Türkiye genelindeki 4,6 milyonluk turist artışının yarıdan fazlasını Antalya pazarının oluşturduğunu bildirdi.

Gönden, İstanbul'daki turist sayısındaki artışın Türkiye genelindeki artışın altında kaldığına dikkati çekerek, "Yine de yüzde 10,8'lik artışla 6,9 milyona ulaşarak İstanbul da önemli yol kat etti. Aylar arası benzer trendler göze çarpıyor ve ağustos önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir." görüşlerini paylaştı.

"Ruslar ve Almanlar yabancı ziyaretçilerin yüzde 27'sini oluşturuyor"

Rus turistlerin bu toparlanmada çok büyük katkısı olduğunu aktaran Gönden, şunları kaydetti:

"Rusya 2016'da ziyaretçi sayısını 10'a katlayarak 3,3 milyona ulaştı ve yine Türkiye'ye yabancı ziyaretçi listesinin liderliğini geri kazandı. Almanya önemli kayıp vermeye devam etse de 2,5 milyon ile daha uzun zaman ikinciliğini sürdürecek gibi gözüküyor. Neredeyse bütün batı ve kuzey Avrupa ülkelerinde önemli kayıplar yaşandı. Rusya dışında Gürcistan, İran, Ukrayna, Irak, Azerbaycan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden ziyaretçi sayıları artmaya devam ediyor. Yalnız Ruslar ve Almanlar yabancı ziyaretçilerin yüzde 27'sini oluşturuyor. Bu, iki ülkenin turizm sektörümüz için önemini gösteriyor. Buna rağmen Alman pazarının en yüksek seviyesinden yüzde 45 kayıp verdiğinin altı çizilmeli."

Toğrul Gönden, turizm gelirlerinin ise ziyaretçi sayılarıyla orantılı artmadığını vurgulayarak, 2017 yılının ilk 6 ayında önemli oranda artan turist sayısı karşısında, yabancı turistlerden elde edilen gelir sadece yüzde 1,4 büyürken, yerli turistlerden elde edilen gelirin yüzde 14,9 düşüş gösterdiğini bildirdi.

Ziyaretçi sayısı artarken toplam gelirin yüzde 2,8 düşmesinin 2016 yılının dinamiklerinin devam ettiğini gösterdiğini belirten Gönden, "En önemli turist pazarı olan Ruslarda kişi başı harcamalar 2015 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 14 düşerek 532,7 dolar oldu. 2015 yılına göre Rus turist sayısı yüzde 13 artmasına rağmen toplam gelir yüzde 3 düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Düşük otel fiyatları yerli turisti çekti"

Yerli turist sayısının 2016 yılında yüzde 10,8 düştükten sonra 2017 yılında tekrar yüzde 8,6 artarak 4,2 milyona yaklaştığını belirten Gönden, 2015 yılı ile karşılaştırıldığında otel fiyatlarının hala görece düşük olmasının birçok yerli turisti çekmiş göründüğünü aktardı.

Gönden, şunları kaydetti:

"Yerli turistlerin eğitim seviyesi konusunda enteresan bir ayrıntı göze çarpıyor. 2016 yılında lise sonrası eğitim almış yerli turist sayısı yüzde 6 artmışken, en fazla lise eğitimi almış kısım yüzde 23 düşmüş. 2017 yılında tam tersi bir gelişme söz konusu. En az yüksek lisans eğitimi almış yerli turist sayısı yüzde 10 düşmüşken en fazla 8 yıllık eğitim almış yerli turist sayısı yüzde 35 artmış. Bu gelişme belirli bir kesimin yurt dışını, özellikle Yunanistan'ı ve özellikle bayram tatillerinde tercih etmeye başladığını işaret ediyor. 2017 yılında bunu çok net bir şekilde gördük."

"Devlet turizm sektörüne önemli destek sağladı"

Devletin turizm sektörüne yönelik acil eylem planı oluşturarak sektör oyuncularına son 2 yılda önemli destek sağladığını hatırlatan Gönden, “Bunlar arasında en önemlileri, yıl sonuna kadar A sınıfı seyahat acentalarına uçuş başına 6 bin dolarlık destek, A sınıfı seyahat acentalarına kredi garanti fonu teminatı ile kredi kullanma imkanı, deniz turizmi tesislerinin Ekonomi Bakanlığı'nın teşviklerinden faydalandırılması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama ve deniz turizmi tesislerinin ihracatçı sayılması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesislerinden alınan kira bedellerinin 2016 yılı ödemelerinin ertelenmesi ve 3 taksite bölünmesi yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Toğrul Gönden, devlet destekleri ve teşviklerin sürdürülmesi gerektiğini belirterek, geleck dönemde fiyatların hala düşük seviyede seyretmesinin sektörde tedirginlik yaratabileceğini belirtti.

Terör saldırıların sert bir şekilde azalmasının şimdiden olumlu etkilerini gösterdiğini aktaran Gönden, "Bu durum devam ederse Avrupalı turist de daha ucuz ama bir o kadar da kaliteli tatil sunabilen bir diğer ülkenin bu coğrafyada olmadığını anlayacaktır. TUI ve Thomas Cook gibi dev seyahat acentaları da gerçeğin farkında olup Türkiye'yi tekrar programlarına alabilir." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA