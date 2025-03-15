Yunan Adaları'na gidecek turistlerin yönü Türkiye'ye çevrildi

Son dönemde Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik nedeniyle Santorini ve Yamurgi gibi adalarda erken rezervasyon iptalleri yaşanıyor. Yunan hükümetinin turizm sektörünün bu süreçten en az zararla çıkması için yürüttüğü çalışmalar sürerken, adaziyaretçilerinin bir kısmı tatil için Türkiye'yi tercih etmeye başladı bile.

Konuya yönelik AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Türkiye'nin şu anda bir turizm fırsatı içerisinde olduğunun altını çizdi: "Elbette böyle afetlerin olmasını istemeyiz ama başta Santorini olmak üzere depremin yarattığı korku ve insanların bu sene rezervasyonlarını oraya yapmama veya iptal etme eğilimi devam ediyor. Aynı deniz ve güneşi kullandığımız iki ülke olarak rezervasyonların daha çok Bodrum ve Muğla bölgesine kaydığını görüyoruz." dedi.

Mısır ve Türkiye...

İşler, "Şu anda adalardan kaçanların ve yeni destinasyon noktası Mısır ve ülkemizde de Antalya, Fethiye, Marmaris ile Bodrum. Daha önce Türkiye'ye gelmeyen bu yeni turist profilinin, hedef kitlemizde olması bizim için şans. Bu şansı üstün hizmet kalitesi ve uygun fiyatla lehimize çevirebiliriz. Yeni bir pazar, yeni bir müşteri portföyü ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, Ege Denizi'nde yaşananların Türkiye'de erken rezervasyonda artışa neden olduğunu ifade etti: "Erken rezervasyondaki artış turistlerin Yunanistan'dan bize doğru kaydığını gösteriyor. Tabii ki doğal afetin hiçbir zaman hiçbir ülkede olmasını istemeyiz ama bunun bu tarafa doğru kayacağı belliydi ve hareketliliği görüyoruz. Çeşme'de deniz, kum, güneş, tarih, festivaller, gastronomi gibi her şey var. Yani geçen yıl sezon ortasında pahalı algısı oluşturup, adalarla bizi karşılaştıranlar bugün doğru olmadığını çok iyi gördü. Bu algı yavaş yavaş kayboldu. Bu sene ve önümüzdeki sene, 2023 ve 2024'e hiç benzemeyecek. Bizim 2019 yılı ile öncesini yakalamak, geçmek hedefimiz var ve yakalayacağız. Bu yıl Çeşme için güzel yıl olacak."