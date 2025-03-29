'Yüzen oteller' Türkiye'yi güvenli liman olarak seçiyor! Ege'deki sarsıntılar ve savaşlar etkili

Türkiye, son yıllarda kruvaziyer turizminde önemli bir atılım gerçekleştirdi ve "yüzen otel" olarak adlandırılan gemilerle gelen yolcu sayısındaki artış devam ediyor. 2024 yılının başından itibaren kruvaziyer sektöründe kaydedilen büyük bir ivme, Türkiye'nin liman kentlerine canlılık katmaya devam ediyor. Özellikle İzmir ve Aydın gibi önemli kruvaziyer duraklarında yolcu sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Ocak ve Şubat 2024'te yaşanan rekor artış, Türkiye'ye gelen kruvaziyer yolcu sayısının arttığını gösteriyor. Ocak ayında 19 bin 986 olan yolcu sayısı, Şubat ayında ise 29 bin 826'ya yükseldi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre ciddi bir artışı işaret ediyor ve özellikle şubat ayındaki 5 katlık artış dikkat çekiyor.

Kruvaziyer turizminin gelişmesinde, Türkiye'nin konumunun büyük bir rol oynadığı ifade ediliyor. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, son dönemdeki artışı savaş bölgelerindeki yolculuk yasaklarının ve Ege Denizi'ndeki sarsıntıların etkisiyle açıklıyor. Bu durum, turistlerin Türkiye'yi güvenli liman olarak tercih etmelerine neden oldu.

Özkardeş, İzmir Limanı'nda fiziki iyileştirmelerin yapılmasının önemini vurgulayarak, turistlerin memnuniyetinin sağlanması için şehirdeki olanakların geliştirilmesi gerektiğini belirtti. İzmir'in turistik zenginliklerinin, gelen yolcular için büyük bir çekicilik sunduğunu ifade etti.

Kuşadası, Türkiye'deki kruvaziyer turizminin lideri olarak öne çıkıyor. Kuşadası Turizm Derneği Başkanı Bülent İlbahar, bölgedeki esnafın yıl boyunca artan kruvaziyer yolcu sayısından memnun olduğunu dile getirdi. Geçen yıl 500 olan gemi sayısının bu yıl 600 civarına çıktığını belirten İlbahar, artışın yıl boyunca sürmesini umuyor. Özellikle Orta Doğu'daki bazı limanlarda yaşanan krizler ve Santorini'deki sarsıntılar, turistlerin Türkiye'yi tercih etmelerine yol açtı.

Asaf Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi Abdulsamet Ataşçı, İzmir'e olan ilginin arttığını ve devletin limanlardaki hizmet kalitesinin artmasının talep üzerindeki etkisini vurguladı. Ataşçı, bu gelişmelerin kruvaziyer turizmini Türkiye için daha parlak bir geleceğe taşıyacağını belirtti.

Kruvaziyer turizminin Türkiye için önemli bir gelir kaynağı oluşturduğu ve bu büyümenin devam edeceği öngörülüyor.