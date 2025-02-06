"Turizmden daha çok döviz getireceğiz"
Türkiye’nin küresel lojistik haritasında öneminin hızla arttığını belirten UND Başkanı Aras, “Türkiye’nin taşımacılıkta transit ülke olması için mevzuatımızı hızlı şekilde iyileştirirsek, sınır geçişlerini hızlandırabilirsek hizmet ihracatında turizmi geçerek ilk sıraya yerleşiriz” dedi.
Necmi ÇELİK
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Türkiye’nin lojistik koridorların odağında yer aldığını belirterek, Orta Koridor yanı sıra Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru’nun aktif olmasıyla birlikte Türkiye’nin küresel ticaretteki rolünün daha da artacağını söyledi.
Şerafettin Aras, “Görünen o ki, Türkiye yeni küresel ticaretin en önemli geçiş ülkelerinden biri. Kuzey Koridoru açılsa bile Orta Koridor’un önemi azalmayacak. Avrupa’dan Çin’e ve Orta Asya’ya uzanan taşıma rotası Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik rolünü daha da güçlendirecek. Suriye’de işlerin rayına girmesiyle Türkiye’nin transit ticaret taşımalarındaki rolü de artacak. 2011’e kadar Suriye üzerinden 50 bin transit araç geçişi oluyordu. Biz bu sayının fazlasıyla geri geleceğine ve 100 bini geçeceğine inanıyoruz” dedi.
AB ülkeleri ile yaşanan sürücü vize sorunu yanı sıra, sınırdaki beklemeler, kotalar ve geçiş ücretleri konusunun sektörün en önemli sorunları olduğunu ifade eden Aras, “Ulaştırma Koridorları ana gündemimizde olmaya devam edecek. Bir odağımız da Suriye olacak. Suriye’nin transit geçişlere açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz “diye konuştu.
Aras, hem sürücü vizeleri hem de geçiş kotaları konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Vize konusunda her şey Almanya’nın tavrına bağlı. Çünkü diğer AB ülkeleri de Almanya’nın tavrına bakıyor. Suriye’deki normalleşme ile birlikte göçmen sorununun da gündemden düşeceğini ve vize süreçlerinin rahatlayacağını düşünüyoruz.”
Karayolunun önemi artıyor
Şerafettin Aras, “Dünya ticaretinin %85’i denizyoluyla yapılırken, ülkemizden yapılan ihracatın %41’i (107 milyar dolar) karayoluyla gerçekleştiriliyor. Bu durum, ülkemiz ve bölge için karayolunun ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir taşıma şekli olduğunu açıkça gösteriyor. 2023’te küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle 2 milyon 26 bin sefere gerileyen taşımalar, 2024’te %3 artış göstererek rekor seviyeye 2 milyon 95 bine ulaştı. Önümüzdeki dönemde uluslararası karayolu taşımacılığı, bölgesel gelişmelere göre, Türk dış ticaretinde önemi daha da artacaktır” diye konuştu.
Turizmi geçmek istiyor
2024 yılı ilk 11 aylık verilere göre, uluslararası karayolu taşımacılık sektörü, 6 milyar dolar hizmet ticareti geliri elde ederken, bu dönemde, toplam taşımacılık sektörünün ise gelirinin 40 milyar dolar olduğunu kaydeden Aras, bu verilerin, Türkiye’nin hizmet ticaretinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, karayolu taşımacılığının, taşımacılık sektörünün döviz kazandıran yapısının Türkiye’nin dış ticaretinde büyük katkı sunduğunu söyledi. Aras, “Türkiye’nin transit ülke olması için mevzuatımızı hızlı şekilde iyileştirirsek, sınır geçişlerini hızlandırabilirsek hizmet ihracatında turizmi geçerek ilk sıraya yerleşiriz. Bu konuda iddialıyız” dedi.
En çok taşıma Irak’a gerçekleşti
Şerafettin Aras, toplantıda 2024 yılı taşıma istatistiklerini de paylaştı. 2024’te Türkiye’den toplam 2 milyon 95 bin ihracat seferi yapıldı. Bunun %71’i Türk araçları %29’u yabancı plakalı araçlar vasıtasıyla gerçekleşti. İhracat taşımalarında ilk sırayı 492 bin seferle Irak alırken bu ülkeye yapılan taşımalar toplam taşımaların dörtte birini oluşturdu. En fazla ihracat taşımasının yapıldığı ikinci ülke 189 bin seferle Suriye olurken bu ülkeyi; 146 bin taşıma ile Almanya takip etti.
AB'ye ihracatın %50’si karayoluyla
Türkiye’den Avrupa yönlü ihracat taşıması sayısı 897 bin olurken, Almanya yine ilk sırayı aldı. 2024’te Avrupa’ya değer bazında 131 milyar dolar ihracat yapılırken, karayolu taşıma modu ile 65 milyar dolar ihracat taşıması gerçekleştirildi. İhracat taşımalarının 581 bini Türk araçları ile 316 bini yabancı araçlar ile yapıldı.