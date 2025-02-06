"Turizmden daha çok döviz getireceğiz"

Necmi ÇELİK

Uluslararası Nakliyeci­ler Derneği (UND) Yöne­tim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, Türkiye’nin lojistik kori­dorların odağında yer aldığını belirterek, Orta Koridor yanı sıra Kalkınma Yolu ve Zenge­zur Koridoru’nun aktif olma­sıyla birlikte Türkiye’nin kü­resel ticaretteki rolünün daha da artacağını söyledi.

Şerafet­tin Aras, “Görünen o ki, Tür­kiye yeni küresel ticaretin en önemli geçiş ülkelerinden bi­ri. Kuzey Koridoru açılsa bile Orta Koridor’un önemi azal­mayacak. Avrupa’dan Çin’e ve Orta Asya’ya uzanan taşıma rotası Türkiye’nin küresel ti­caretteki stratejik rolünü daha da güçlendirecek. Suriye’de iş­lerin rayına girmesiyle Türki­ye’nin transit ticaret taşımala­rındaki rolü de artacak. 2011’e kadar Suriye üzerinden 50 bin transit araç geçişi oluyordu. Biz bu sayının fazlasıyla geri geleceğine ve 100 bini geçece­ğine inanıyoruz” dedi.

AB ülkeleri ile yaşanan sü­rücü vize sorunu yanı sıra, sı­nırdaki beklemeler, kotalar ve geçiş ücretleri konusunun sektörün en önemli sorunla­rı olduğunu ifade eden Aras, “Ulaştırma Koridorları ana gündemimizde olmaya devam edecek. Bir odağımız da Suriye olacak. Suriye’nin transit ge­çişlere açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz “diye konuştu.

Aras, hem sürücü vizele­ri hem de geçiş kotaları konu­sunda ciddi çalışmalar yap­tıklarını belirterek, şunları söyledi: “Vize konusunda her şey Almanya’nın tavrına bağ­lı. Çünkü diğer AB ülkeleri de Almanya’nın tavrına bakıyor. Suriye’deki normalleşme ile birlikte göçmen sorununun da gündemden düşeceğini ve vi­ze süreçlerinin rahatlayacağı­nı düşünüyoruz.”

Karayolunun önemi artıyor

Şerafettin Aras, “Dünya ti­caretinin %85’i denizyoluyla yapılırken, ülkemizden yapı­lan ihracatın %41’i (107 milyar dolar) karayoluyla gerçekleş­tiriliyor. Bu durum, ülkemiz ve bölge için karayolunun ne ka­dar önemli ve vazgeçilmez bir taşıma şekli olduğunu açık­ça gösteriyor. 2023’te küresel ekonomideki yavaşlamanın etkisiyle 2 milyon 26 bin sefe­re gerileyen taşımalar, 2024’te %3 artış göstererek rekor se­viyeye 2 milyon 95 bine ulaş­tı. Önümüzdeki dönemde ulus­lararası karayolu taşımacılığı, bölgesel gelişmelere göre, Türk dış ticaretinde önemi daha da artacaktır” diye konuştu.

Turizmi geçmek istiyor

2024 yılı ilk 11 aylık verilere göre, uluslararası karayolu ta­şımacılık sektörü, 6 milyar do­lar hizmet ticareti geliri elde ederken, bu dönemde, toplam taşımacılık sektörünün ise ge­lirinin 40 milyar dolar olduğu­nu kaydeden Aras, bu verilerin, Türkiye’nin hizmet ticaretinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu ortaya koyduğunu ifade ederek, karayolu taşıma­cılığının, taşımacılık sektörü­nün döviz kazandıran yapısı­nın Türkiye’nin dış ticaretinde büyük katkı sunduğunu söyle­di. Aras, “Türkiye’nin transit ülke olması için mevzuatımızı hızlı şekilde iyileştirirsek, sı­nır geçişlerini hızlandırabilir­sek hizmet ihracatında turizmi geçerek ilk sıraya yerleşiriz. Bu konuda iddialıyız” dedi.

En çok taşıma Irak’a gerçekleşti

Şerafettin Aras, toplantıda 2024 yılı taşıma istatistiklerini de paylaştı. 2024’te Türkiye’den toplam 2 milyon 95 bin ihracat seferi yapıldı. Bunun %71’i Türk araçları %29’u yabancı plakalı araçlar vasıtasıyla gerçekleşti. İhracat taşımalarında ilk sırayı 492 bin seferle Irak alırken bu ülkeye yapılan taşımalar toplam taşımaların dörtte birini oluşturdu. En fazla ihracat taşımasının yapıldığı ikinci ülke 189 bin seferle Suriye olurken bu ülkeyi; 146 bin taşıma ile Almanya takip etti.

AB'ye ihracatın %50’si karayoluyla

Türkiye’den Avrupa yönlü ihracat taşıması sayısı 897 bin olurken, Almanya yine ilk sırayı aldı. 2024’te Avrupa’ya değer bazında 131 milyar dolar ihracat yapılırken, karayolu taşıma modu ile 65 milyar dolar ihracat taşıması gerçekleştirildi. İhracat taşımalarının 581 bini Türk araçları ile 316 bini yabancı araçlar ile yapıldı.