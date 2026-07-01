Türk armatörlerden milyar dolarlık yatırım atağı
Türk armatörler, küresel jeopolitik krizleri ve tedarik rotalarındaki değişimleri fırsata çevirerek 2026’nın ilk 6 ayında 42 gemilik dev bir yatırıma imza attı. Hürmüz krizinin de etkisiyle deniz taşımacılığında navlunların tarihi rekor seviyelere ulaşması ,yatırım iştahını kabartırken, 1 milyar doları aşan bu hamleyle Türk sahipli deniz ticaret filosunun dünya liginde yeniden ilk 10’a girmesi öngörülüyor.
Aysel YÜCEL
Fabrikaların kapandığı, şirketlerin küçülmeye gittiği ve birbiri ardına konkordato haberlerinin geldiği bir dönemde, yerli yatırımın yıldızı armatörler oldu. Türk armatörler, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100. yılını dev yatırımlarla karşılıyor. Küresel jeopolitik krizleri ve tedarik rotalarındaki değişimleri fırsata çeviren sektör, 2026 yılının sadece ilk 6 ayında tam 42 gemilik dev bir yatırıma imza attı.
Deniz taşımacılığında navlunun, Hürmüz krizinin de etkisiyle son bir yılda yüzde 100’e yakın artarak rekor seviyelere gelmesi, özellikle tanker navlunlarının tarihi seviyelere gelmesi devasa yatırımların en büyük itici gücü oldu. Artan navlun bedellerinin yatırım iştahını zirveye taşımasıyla birlikte, özellikle büyük tonajlı gemilere yönelim hız kazandı. Bir kısmı yeni inşa siparişi, bir kısmı ise ikinci el satın alımlardan oluşan bu hamlenin toplam bedeli 1 milyar doları aştı.
Küresel devler satıyor, Türkler alıyor
Bu büyüme hamlesinin dikkat çekici yanlarından biri de küresel pazardaki el değiştirme trendi oldu. Global devler filolarını küçültüp gemilerini satarken, yerli armatörler bu gemileri topluyor. Öyle ki, Danimarkalı denizcilik devi Maersk’ün ve dünyanın en büyük madencilik devlerinden Rio Tinto’nun gemilerini alanlar da yine Türk armatörler oldu.
Koç, Sabancı ve Ciner gibi devlerin yanı sıra Kalkavan ve Karamehmet ailelerine kadar çok sayıda şirket; konteynerden tankere, tankerden kuru yüke kadar her segmentte yatırım yarışına girdi. Sektördeki bazı firmalar yapısal strateji değiştirip 20 yıl sonra yeniden kuru yük sektörüne adım atarken, kimisi ise ilk kez konteyner yatırımı yaptı.
Hedef yeniden dünya liginde ilk 10
DÜNYA’ya konuşan sektör temsilcileri, yeni yatırımların da yolda olduğunu ve filodaki büyümenin hız kesmeden süreceğini ifade etti. Bu yeni yatırımlarla birlikte, halihazırda 50,6 milyon DWT kapasite ile 11. sırada bulunan Türk sahipli deniz ticaret filosunun, dünya liginde yeniden ilk 10’a girmesi öngörülüyor.
Hangi şirket, ne yatırımı yaptı?
Türk şirketlerinin 2026 yılına damga vuran başlıca gemi yatırımları ve yeni inşa siparişleri şu şekilde gerçekleşti:
-Yasa Group: Sabancı ailesi kontrolündeki Yasa Shipping, Çinli Jiangsu New Hantong’a her biri 319.000 DWT kapasiteli dört adet VLCC (Çok Büyük Ham Petrol Tankeri) siparişi vererek dikkatleri üzerine çekti. Şirket ayrıca Çin’e 3.100 TEU kapasiteli iki adet konteyner gemisi sipariş ederek bu segmente de güçlü bir giriş yaptı. Madencilik devinin sattığı gemileri de Yasa aldı. Dünyanın en büyük ikinci madencilik şirketine ait Rio Tinto Shipping, filosunu azaltma kararı aldı. Dünya devinin 3 gemisini Yasa Shipping satın alarak filosuna kattı.
-Ciner Shipping: Küresel dökme yük piyasasındaki varlığını güçlendiren Ciner Grubu, her biri 64 bin DWT kapasiteli 6 yeni gemi için sipariş verdi. Çinli tersanede inşa edilecek gemilerin toplam yatırım bedeli 200 milyon doları aştı.
-Aygaz: Koç Holding şirketlerinden Aygaz, Güney Kore’deki HD Hyundai tersanesine 119 milyon dolar bedelle dev bir VLGC siparişi verdi. Şirket nisan ayında aynı gruptan 234 milyon dolar (346,6 milyar KRW) değerinde iki adet LPG tankeri için daha inşa sözleşmesi imzaladı.
-Beşiktaş Shipping: Scorpio altı adet ürün tankerinden üçünün alıcısı odu. Satın alınan gemilerin her biri 49.900 DWT kapasiteli ve bu gemilere toplamda 105 milyon dolar ödendi. Şirket yılın ilk aylarında da 50 bin DWT’lik Amasya, Antalya ve Van isimli tankerleri filosuna katmıştı. Beşiktaş Grubu, son 20 yılda ilk kez dökme yük gemisi alımları da gerçekleştirerek stratejisini çeşitlendiriyor. DÜNYA’ya konuşan Beşiktaş Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kalkavan, “En son haziran ayında 63.300 DWT’luk 2016 inşası iki adet Ultramax tipi dökme yük gemisini (Huayang Lily ve Huayang Rose) 50,4 milyon dolara alarak isimlerini Kabataş ve Maçka yaptık. Son 6 ayda Beşiktaş Denizcilik olarak 6 MR Tanker ve 2 Ultramax dökme yük gemisi olmak üzere 8 gemi satın aldık. Bu gemilerin toplam maliyeti 255 milyon dolar oldu” dedi.
-Advantage Tankers: Gülsün Nazlı Karamehmet Williams yönetimindeki Advantage Tankers ,Güney Kore’de DH Shipbuilding’e 177 milyon dolarlık yatırımla iki suezmax tanker inşa ettiriyor. Teslimatların 2029’da yapılması planlanıyor.
-EOS Group: Çinli Jiangsu Dajin ile 134 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Şirket, her biri 34-35 milyon dolar olan iki ultramax ve 31-32 milyon dolar olan iki handysize gemi inşa ettirecek.
-Akar Deniz: Dünya devi Maersk Tankers’ın filosundan 16.600 DWT’lik “Bro Nuuk” ve “Bro Nissum” isimli iki kimyasal tankeri, her biri 12 milyon dolar bedelle satın aldı.
-Devbulk: Deval kardeşlerin yönettiği şirket, yaklaşık 38 milyon dolar harcayarak iki handysize gemisi aldı ve filosunu 18 gemiye çıkararak rekor kırdı.
-Stella Tanker: Çin’deki Zhejiang Yongxin tersanesinde 7.300 DWT’lik dördüncü parsel tanker opsiyonunu devreye alarak filosunu genişletti.
-Medkon Lines: Bu yıl filoya 4 konteyner gemisi katan şirketin Genel Müdürü Mahmut Işık, “Sadece filomuzu büyütmek değil, yakıt verimliliği yüksek, çevre regülasyonlarına uyumlu gemilerle sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. Işık, 4 gemi için 45 milyon dolar yatırım yaptıklarını açıkladı.
-BOTAŞ: Devlet enerji şirketi, iki adet 174.000 metreküp kapasiteli yeni inşa edilecek LNG tankeri için ihale sürecini başlattı.
Gemi yatırımında fırsat da var risk de
Piri Reis Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Soner Esmer Hürmüz krizinin tanker piyasasına etkisinin uzun süreceğini belirterek, “Hürmüz Boğazı trafiğe tam olarak açılsa bile, özellikle tanker taşımacılığında ötelenmiş bir talep olduğu için ihtiyaç yüksek kalacak. Bu nedenle armatörlerin gemi yatırımlarını kârlı buluyorum” dedi.
Türkiye Armatörler Birliği (TAB) Başkanı Cihan Ergenç, küresel pazarda raporlanmayan gizli siparişlerin yarattığı tehlikeli arz fazlalığına dikkat çekerek Türk armatörleri gemi yatırımlarında temkinli olmaya çağırdı. Küresel ekonomideki daralma beklentileri ve tırmanan jeopolitik riskler nedeniyle piyasaların öngörülemez olduğunu belirten Ergenç, yatırımların kredi yerine mutlaka öz sermaye ile yapılması gerektiğini vurguladı ve tarihsel döngülerin iyi analiz edilmesini tavsiye etti.