Türk bilişim sektörü, globalden iki kat daha fazla büyüme gösterecek

Mehmet HANİFİ GÜLEL

Etkinlik sonrası sektörün gelişim süreci ve bilişim fuarcılığına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Pandemi sürecinde dijital teknolojiler sayesinde sektörün büyümesinin hız kazandığını belirtilirken, ihracatın da aynı oranda artış gösterdiği belirtildi.

Sektörü büyüklüğü 25 milyar dolar

Yazılım ve bilişim sektörünün özellikle son 10 yılda ivme gösteren sektörlerin başında geldiğine dikkat çeken Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım ve Bilişim Komitesi Başkanı İlhan Bağören, küresel yazılım ve bilişim sektör büyüklüğünün 5 trilyon dolar civarında olduğunu, Türkiye’de ise sektör büyüklüğünün 25 milyar dolar civarında olduğu kaydetti.

Türkiye’de 100 civarında teknokent ve sektörde 200 bin aşkın istihdam bulunduğunu vurgulayan Bağören, “Yapılan araştırmalara göre, 2023-2028 yılları arasında Türkiye yazılım sektörünün yüzde 10 civarında yıllık büyüme oranına sahip olacağı tahmin edilirken, dünyada ise bu oranın yüzde 5 olarak gerçekleşmesi ön görülüyor. Dolayısıyla, sektörün küresel pastadan alacağı payın da giderek artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Sektörün hizmet ihracatı açısından da son dönemde önemli bir gelişim süreci kaydettiğine dikkat çeken Bağören, son 10 yıla bakıldığında, yazılım ve bilişim ihracatının yaklaşık 3 kat arttığını, pandemi sürecinden günümüze kadarki dönemde ise yüzde 67 oranında bir ihracat artışı gerçekleştiğini açıkladı. Sektörün Ocak-Kasım 2023 döneminde bir önceki yılın aynı döneme göre yaklaşık yüzde 17 artışla 3 milyar dolar bandına ulaştığını söyleyen Bağören, söz konusu ivmenin devam edeceği öngörüldüğünde 2023’ü yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir ihracat geliriyle tamamlanacağını bildirdi.

Sektörde teknolojik yetkinlikleri ticarileştirmek ve ihracata yöneltmek için adımlar atılması gerektiğini anımsatan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaman, bunları “Her müşteri için proje yapmaktansa ürünleşmeye yönelerek verimliliği ve yüksek gelir hedeflemek" ve " Müşteri adaylarının da katıldığı işbirlikleri ile birbirlerini tamamlamak” şeklinde sıraladı.

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi’nin bu konularda çalışmak üzere kurulduğunu kaydeden Yaman, “TÜBİTAK ve UDHAM’ın bu konularda önemli destekleri var. Özellikle ‘Siparişe Dayalı ArGe” programı, bir müşterinin ihtiyacından yola çıkarak pazara hitap edecek ürün geliştirmeyi desteklemekte” dedi.

Mobilefest 300 katılımcı ve 200 bin ziyaretçi ağırlayacak

Bilişim fuarcılığına ilişkin bilgiler paylaşan expoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, adet olarak bakıldığında bilişim fuarlarının makine, yapı, gıda, otomotiv, tekstil, enerji, mobilya gibi birçok fuarın yanında daha az sayıda organize edildiğini söyledi. Onak, “Ancak bilişim fuarları dünyanın en büyük fuarları arasında yer alıyor. Bilişim fuarcılığının büyüklüğü 2022'de 9.48 milyar dolara ulaştı.

Önümüzdeki yıllarda yıllık ortalama yüzde 11’lik büyüme artışıyla birlikte 2028 yılında bu rakamın 17.74 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu yıl 25-27 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’nın bölgenin en önemli ICT fuarı haline geldi. Türkiye’nin en önemli bilişim firmalarının yer alacağı fuarda 300 katılımcı ve 200 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.