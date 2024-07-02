Türk gıda sektörü ABD pazarında büyüyor
Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 23- 25 Haziran 2024 tarihlerinde New York’ta gerçekleşen Summer Fancy Food Show Fuarı’na katıldı.
Dünyanın en büyük gıda ürünleri ithalatçısı konumundaki ABD’de payını artırmak isteyen Ege İhracatçı Birlikleri milli katılım çatısı altında 35 ihracatçı firma iki ihracatçı birliği olmak üzere 37 stant açıldı.
Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Summer Fancy Food Show Fuarı’nın ABD’nin en büyük gıda fuarı olduğunu aktaran Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, “New York Summer Fancy Food Show Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu 25 yıldır başarılı bir şekilde organize ediyoruz. ABD’ye hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatımız 2023 yılında 680 milyon dolara ulaştı. Önümüzdeki dönemde sektörümüzün ABD’ye ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı istiyoruz” dedi.
Orta vadeli hedef 250 milyon dolarlık ihracat
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit ise ABD pazarında bilinen levrek, çipura ve peynir çeşitleri ve Türkiye’nin son yıllarda ihracatta yıldız ürünlerinden olan Türk somonunu sergilediklerini belirterek, “2023 yılında Türkiye’nin ABD’ye su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 18’lik artışla 105 milyon dolardan 123 milyon dolara çıkmıştır.
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak bu ihracatın 79 milyon dolarlık büyük dilimini yaparak ABD’ye ihracatın yüzde 64’ünü tek başımıza gerçekleştirdik. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü olarak ABD’ye ihracatımızı orta vadede 250 milyon dolara çıkarmak istiyoruz.
İhraç ettiğimiz ürünlerde balık, 76 milyon dolarla açık ara önde yer alırken, süt ürünleri ihracatımız 17 milyon dolar, tabii bal ihracatımız 12,5 milyon dolar ve yumurta ihracatımız 3 milyon dolar seviyesinde” diye konuştu. Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York Ticaret Müşavirleri Filiz Köseyener, Bilgehan Ramazan Caner ve Osman Nuri Gökbulut fuar sırasında stantları ziyaret etti.