Türk halısının ihracatı 1,7 milyar dolara ulaştı

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Gaziantep’te Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) ev sahipliğinde toplanan TİM Halı Sektör Kurulu, sektörün ihracat performansı ve gelecek dönem gündemini değerlendirdi.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan, yılın ilk 8 ayında 337,5 milyon metrekare ve 542 bin ton halı ihracatı gerçekleştirildiğini belirtti. İhracatın 1 milyar 347 milyon dolarlık bölümünü makine halısı oluştururken, tüfte halı ihracatı 306 milyon, el dokuma halısı 77 milyon, kilim ihracatı ise 8 milyon dolar oldu.

En büyük pazar ABD

Türkiye’nin halı ihracatı 178 ülkeye ulaşırken, bölgesel bazda Amerika ülkeleri 526 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu bölgeyi 429 milyon dolarla Orta Doğu, 285 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri izledi.

Ülke bazında ise ABD 487 milyon dolarla en büyük pazar olurken, Suudi Arabistan 208 milyon, Birleşik Krallık 139 milyon, Irak 90 milyon ve Almanya 77 milyon dolarlık ihracatla sıralandı.

Gaziantep, 1 milyar 227 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin toplam halı ihracatının büyük bölümünü gerçekleştirirken, İstanbul 356 milyon, Uşak ise 62 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Dijitalleşme zorunluluğa dönüştü

Sektörün geleceğinde yapay zekâ, e-ihracat ve dijital altyapının belirleyici olacağını belirten Kaplan, ihracatçı firmaların Ar-Ge ve dijitalleşme yatırımlarını artırması gerektiğini söyledi. Kaplan, önümüzdeki dönemde geleneksel ihracat modellerinin dijital platformlar ve e-ihracat ekseninde dönüşeceğini ifade etti.