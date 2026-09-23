Türk havlusu, Manhattan’da ‘prestij’ vitrinine çıkacak
Yenileme yatırımları için yıllık 30 milyon dolarlık bütçe oluşturan Özdilek Holding, 55’inci yılında hem yurtiçi hem de yurt dışında yatırım hamlesi başlattı. Toplam 195 milyon dolarlık yatırım programını devreye alan grup, yurt dışındaki en dikkat çekici adımını ABD’de atacak. Grup, 2027 Ocak ayında Manhattan’da ilk ev tekstili mağazasını açacak.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
Ev tekstili üretimden lojistiğe, perakendeden yenilenebilir enerjiye kadar yeni yatırım programı hazırlayan Özdilek Holding, 55’inci yılında yeni yatırım ve büyüme rotası çizdi. Bursa’daki 120 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen Özdilek Üretim Kompleksi’ni devreye almaya hazırlanan grup, sadece yenileme için yıllık 30 milyon dolarlık bütçe öngörüyor. İç pazarın yanı sıra ihracatta da ABD ile hedef büyüten Özdilek, perakende tarafında ilk mağazasını Manhattan’da açacak. Avrupa’da geçmiş yıllarda mağazacılık deneyimleri bulunan şirket için Manhattan mağazası ABD’de doğrudan kendi açacağı ilk mağaza olacak.
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Emir Murat Özdilek, bu adımı yalnızca bir satış noktası olarak değil, ABD pazarını gözlemlemek, kurumsal müşterilere ürün sergilemek üzere bir showroom ve prestij hamlesi olarak gördüklerini söyledi. Özdilek, ABD’de Amazon üzerinden yürüttükleri e-ticaret operasyonlarını da geliştireceklerini belirtti. Manhattan mağazasının markanın uluslararası büyümesi açısından önemine dikkat çeken Özdilek, “Geçmişte farklı ülkelerde mağazalar açtık ve bugün de bayilerimiz üzerinden faaliyet gösteren yurt dışı noktalarımız var. Manhattan mağazasını ise bugünkü stratejimiz açısından yeni bir başlangıç olarak görüyoruz.
Ölçek olarak küçük ancak markamızın uluslararası yolculuğu açısından önemli bir adım olacak” dedi. Şirketin tekstil ihracatının geçmiş yıllardaki yaklaşık 45 milyon dolar seviyesinden 3 milyon dolar düzeyine kadar gerilediğini açıklayan Özdilek, yeniden ihracatı artırmak için çalıştıklarını anlattı. Türkiye’de ise Nişantaşı Valikonağı Caddesi’nde Özdilek ve Cotton Saint Claus markalarıyla iki yeni mağaza açılacak. Grup, bugün 85 markası ve yaklaşık 8 bin çalışanıyla 3 ana sektör, 17 farklı iş kolunda faaliyet gösteriyor ve 2026 yılını yaklaşık 40 milyar TL ciroyla kapatmayı hedefliyor.
Üretim entegre tesise taşınacak, verimlilik artacak
Özdilek’in 55’inci yılını yeni bir yatırım döneminin başlangıcı olarak gördüklerini belirten Emir Murat Özdilek, “55 yıl üretimle, yatırımla ve emekle oluşmuş güçlü bir birikimi ifade ediyor. Bugün bu birikimi koruyarak geleceğe taşıma sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Önümüzdeki dönemde mevcut işlerimizi, markalarımızı ve satış kanallarımızı daha da güçlendireceğiz. Perakende lokomotifimiz olmayı sürdürürken tekstilde verimlilik ve istikrara, e-commerce’ta güçlü bir büyümeye odaklanacağız” dedi.
Hayata geçirdikleri en önemli yatırımlardan biri olan yeni Özdilek Üretim Kompleksi’ni, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSAB) devreye almaya hazırlandıklarını aktaran Özdilek, 90 bin metrekare arsa üzerinde kurulu entegre tesiste tam kapasiteye ulaşıldığında bin 50 kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı. Özdilek, yarısı makine parkuruna olmak üzere toplam 120 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesisle kapasite artırımı yerine verimlilik olacağını belirtti. Özdilek, “Yeni makineler sayesinde maliyetlerde en az yüzde 15, hızda ise en az yüzde 35 verimlilik artışı bekliyoruz” diye konuştu.
Boşalan araziye 400 milyon $’lık yatırım
Üretimin TOSAB’a taşınmasıyla Osmangazi’deki yaklaşık 250 dönümlük arazinin boşalacağını ifade eden Özdilek, bu arazi için 400 milyon dolarlık bir yatırım planları olduğunu açıkladı. Alışveriş merkezi ve yaşam alanının ağırlık kazanabileceği projede konut ve otel gibi fonksiyonların da yer alabileceğini belirten Özdilek, büyük alanın alışılmışın dışında bir projeyle dönüştürülmesini istediklerini ifade etti. Grubun tarım ve hayvancılık tarafında da kapasite artışı planlanıyor. Bursa Yenişehir’deki tesiste yıllık 4 bin büyükbaş hayvan kapasitesinin 6 bine çıkarılması hedeflenirken, 12 bin küçükbaşlık kapasite bulunuyor. Üretim ağırlıklı olarak grubun marketlerindeki et standardını ve tedarik sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.
Lojistik için 45 milyon $ yatırım yapılacak
Özdilek Holding’in önümüzdeki dönem yatırım gündeminde İnegöl’de yapımı süren Özdilekteyim Lojistik Merkezi de yer alıyor. 45 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen merkezin Kasım 2027’de tamamlanması planlanıyor. E-commerce’ın, perakendenin en hızlı büyüyen alanlarından biri hâline geldiğine dikkat çeken Emir Murat Özdilek, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de perakende e-commerce hacmi 2025 yılında yüzde 51,8 artarak 2,46 trilyon TL’ye ulaştı.
Biz de bu büyümenin içinde güçlü bir şekilde yer almak istiyoruz. Özdilekteyim bugün yaklaşık 1 milyar TL cirosuyla kar üreten bir yapıda. 2030 hedefimiz ise 10 milyar TL ciroya ulaşmak. Bunun için e-commerce hacmimizi 10 kat büyütmemiz gerekiyor. 45 milyon dolarlık lojistik merkezi yatırımımız da bu hedefin altyapısını oluşturacak” dedi.