Türk havlusu, Manhattan’da ‘prestij’ vitrinine çıkacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Ev tekstili üretimden lo­jistiğe, perakendeden ye­nilenebilir enerjiye ka­dar yeni yatırım programı hazır­layan Özdilek Holding, 55’inci yılında yeni yatırım ve büyüme rotası çizdi. Bursa’daki 120 mil­yon dolar yatırımla hayata geçi­rilen Özdilek Üretim Komplek­si’ni devreye almaya hazırlanan grup, sadece yenileme için yıllık 30 milyon dolarlık bütçe öngö­rüyor. İç pazarın yanı sıra ihra­catta da ABD ile hedef büyüten Özdilek, perakende tarafında ilk mağazasını Manhattan’da aça­cak. Avrupa’da geçmiş yıllarda mağazacılık deneyimleri bulu­nan şirket için Manhattan ma­ğazası ABD’de doğrudan kendi açacağı ilk mağaza olacak.

Öz­dilek Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı ve CEO’su Emir Mu­rat Özdilek, bu adımı yalnızca bir satış noktası olarak değil, ABD pazarını gözlemlemek, kurum­sal müşterilere ürün sergilemek üzere bir showroom ve prestij hamlesi olarak gördüklerini söy­ledi. Özdilek, ABD’de Amazon üzerinden yürüttükleri e-ticaret operasyonlarını da geliştirecek­lerini belirtti. Manhattan ma­ğazasının markanın uluslarara­sı büyümesi açısından önemine dikkat çeken Özdilek, “Geçmiş­te farklı ülkelerde mağazalar aç­tık ve bugün de bayilerimiz üze­rinden faaliyet gösteren yurt dı­şı noktalarımız var. Manhattan mağazasını ise bugünkü strate­jimiz açısından yeni bir başlan­gıç olarak görüyoruz.

Ölçek ola­rak küçük ancak markamızın uluslararası yolculuğu açısından önemli bir adım olacak” dedi. Şirketin tekstil ihracatının geç­miş yıllardaki yaklaşık 45 milyon dolar seviyesinden 3 milyon do­lar düzeyine kadar gerilediğini açıklayan Özdilek, yeniden ihra­catı artırmak için çalıştıklarını anlattı. Türkiye’de ise Nişanta­şı Valikonağı Caddesi’nde Özdi­lek ve Cotton Saint Claus marka­larıyla iki yeni mağaza açılacak. Grup, bugün 85 markası ve yak­laşık 8 bin çalışanıyla 3 ana sek­tör, 17 farklı iş kolunda faaliyet gösteriyor ve 2026 yılını yaklaşık 40 milyar TL ciroyla kapatmayı hedefliyor.

Üretim entegre tesise taşınacak, verimlilik artacak

Özdilek’in 55’inci yılını yeni bir yatırım döneminin başlan­gıcı olarak gördüklerini belirten Emir Murat Özdilek, “55 yıl üre­timle, yatırımla ve emekle oluş­muş güçlü bir birikimi ifade edi­yor. Bugün bu birikimi koruyarak geleceğe taşıma sorumluluğuy­la hareket ediyoruz. Önümüzde­ki dönemde mevcut işlerimizi, markalarımızı ve satış kanalla­rımızı daha da güçlendireceğiz. Perakende lokomotifimiz olma­yı sürdürürken tekstilde verim­lilik ve istikrara, e-commerce’ta güçlü bir büyümeye odaklanaca­ğız” dedi.

Hayata geçirdikleri en önemli yatırımlardan biri olan yeni Özdilek Üretim Komplek­si’ni, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölge­si’nde (TOSAB) devreye almaya hazırlandıklarını aktaran Özdi­lek, 90 bin metrekare arsa üze­rinde kurulu entegre tesiste tam kapasiteye ulaşıldığında bin 50 kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı. Özdilek, yarısı makine parkuruna olmak üzere toplam 120 milyon dolarlık yatırımla ha­yata geçirilen tesisle kapasite ar­tırımı yerine verimlilik olacağını belirtti. Özdilek, “Yeni makine­ler sayesinde maliyetlerde en az yüzde 15, hızda ise en az yüzde 35 verimlilik artışı bekliyoruz” diye konuştu.

Boşalan araziye 400 milyon $’lık yatırım

Üretimin TOSAB’a taşınma­sıyla Osmangazi’deki yaklaşık 250 dönümlük arazinin boşala­cağını ifade eden Özdilek, bu ara­zi için 400 milyon dolarlık bir ya­tırım planları olduğunu açıkladı. Alışveriş merkezi ve yaşam ala­nının ağırlık kazanabileceği pro­jede konut ve otel gibi fonksiyon­ların da yer alabileceğini belirten Özdilek, büyük alanın alışılmı­şın dışında bir projeyle dönüş­türülmesini istediklerini ifade etti. Grubun tarım ve hayvancı­lık tarafında da kapasite artışı planlanıyor. Bursa Yenişehir’de­ki tesiste yıllık 4 bin büyükbaş hayvan kapasitesinin 6 bine çı­karılması hedeflenirken, 12 bin küçükbaşlık kapasite bulunuyor. Üretim ağırlıklı olarak grubun marketlerindeki et standardını ve tedarik sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Lojistik için 45 milyon $ yatırım yapılacak

Özdilek Holding’in önümüzdeki dönem yatırım gündeminde İnegöl’de yapımı süren Özdilekteyim Lojistik Merkezi de yer alıyor. 45 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen merkezin Kasım 2027’de tamamlanması planlanıyor. E-commerce’ın, perakendenin en hızlı büyüyen alanlarından biri hâline geldiğine dikkat çeken Emir Murat Özdilek, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de perakende e-commerce hacmi 2025 yılında yüzde 51,8 artarak 2,46 trilyon TL’ye ulaştı.

Biz de bu büyümenin içinde güçlü bir şekilde yer almak istiyoruz. Özdilekteyim bugün yaklaşık 1 milyar TL cirosuyla kar üreten bir yapıda. 2030 hedefimiz ise 10 milyar TL ciroya ulaşmak. Bunun için e-commerce hacmimizi 10 kat büyütmemiz gerekiyor. 45 milyon dolarlık lojistik merkezi yatırımımız da bu hedefin altyapısını oluşturacak” dedi.