Google Haberler

Türk havlusu, Manhattan’da ‘prestij’ vitrinine çıkacak

Yenileme yatırımları için yıllık 30 milyon dolarlık bütçe oluşturan Özdilek Holding, 55’inci yılında hem yurtiçi hem de yurt dışında yatırım hamlesi başlattı. Toplam 195 milyon dolarlık yatırım programını devreye alan grup, yurt dışındaki en dikkat çekici adımını ABD’de atacak. Grup, 2027 Ocak ayında Manhattan’da ilk ev tekstili mağazasını açacak.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Türk havlusu, Manhattan’da ‘prestij’ vitrinine çıkacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Ev tekstili üretimden lo­jistiğe, perakendeden ye­nilenebilir enerjiye ka­dar yeni yatırım programı hazır­layan Özdilek Holding, 55’inci yılında yeni yatırım ve büyüme rotası çizdi. Bursa’daki 120 mil­yon dolar yatırımla hayata geçi­rilen Özdilek Üretim Komplek­si’ni devreye almaya hazırlanan grup, sadece yenileme için yıllık 30 milyon dolarlık bütçe öngö­rüyor. İç pazarın yanı sıra ihra­catta da ABD ile hedef büyüten Özdilek, perakende tarafında ilk mağazasını Manhattan’da aça­cak. Avrupa’da geçmiş yıllarda mağazacılık deneyimleri bulu­nan şirket için Manhattan ma­ğazası ABD’de doğrudan kendi açacağı ilk mağaza olacak.

Öz­dilek Holding Yönetim Kuru­lu Başkanı ve CEO’su Emir Mu­rat Özdilek, bu adımı yalnızca bir satış noktası olarak değil, ABD pazarını gözlemlemek, kurum­sal müşterilere ürün sergilemek üzere bir showroom ve prestij hamlesi olarak gördüklerini söy­ledi. Özdilek, ABD’de Amazon üzerinden yürüttükleri e-ticaret operasyonlarını da geliştirecek­lerini belirtti. Manhattan ma­ğazasının markanın uluslarara­sı büyümesi açısından önemine dikkat çeken Özdilek, “Geçmiş­te farklı ülkelerde mağazalar aç­tık ve bugün de bayilerimiz üze­rinden faaliyet gösteren yurt dı­şı noktalarımız var. Manhattan mağazasını ise bugünkü strate­jimiz açısından yeni bir başlan­gıç olarak görüyoruz.

Ölçek ola­rak küçük ancak markamızın uluslararası yolculuğu açısından önemli bir adım olacak” dedi. Şirketin tekstil ihracatının geç­miş yıllardaki yaklaşık 45 milyon dolar seviyesinden 3 milyon do­lar düzeyine kadar gerilediğini açıklayan Özdilek, yeniden ihra­catı artırmak için çalıştıklarını anlattı. Türkiye’de ise Nişanta­şı Valikonağı Caddesi’nde Özdi­lek ve Cotton Saint Claus marka­larıyla iki yeni mağaza açılacak. Grup, bugün 85 markası ve yak­laşık 8 bin çalışanıyla 3 ana sek­tör, 17 farklı iş kolunda faaliyet gösteriyor ve 2026 yılını yaklaşık 40 milyar TL ciroyla kapatmayı hedefliyor.

Üretim entegre tesise taşınacak, verimlilik artacak

Özdilek’in 55’inci yılını yeni bir yatırım döneminin başlan­gıcı olarak gördüklerini belirten Emir Murat Özdilek, “55 yıl üre­timle, yatırımla ve emekle oluş­muş güçlü bir birikimi ifade edi­yor. Bugün bu birikimi koruyarak geleceğe taşıma sorumluluğuy­la hareket ediyoruz. Önümüzde­ki dönemde mevcut işlerimizi, markalarımızı ve satış kanalla­rımızı daha da güçlendireceğiz. Perakende lokomotifimiz olma­yı sürdürürken tekstilde verim­lilik ve istikrara, e-commerce’ta güçlü bir büyümeye odaklanaca­ğız” dedi.

Hayata geçirdikleri en önemli yatırımlardan biri olan yeni Özdilek Üretim Komplek­si’ni, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölge­si’nde (TOSAB) devreye almaya hazırlandıklarını aktaran Özdi­lek, 90 bin metrekare arsa üze­rinde kurulu entegre tesiste tam kapasiteye ulaşıldığında bin 50 kişiye istihdam sağlanacağını açıkladı. Özdilek, yarısı makine parkuruna olmak üzere toplam 120 milyon dolarlık yatırımla ha­yata geçirilen tesisle kapasite ar­tırımı yerine verimlilik olacağını belirtti. Özdilek, “Yeni makine­ler sayesinde maliyetlerde en az yüzde 15, hızda ise en az yüzde 35 verimlilik artışı bekliyoruz” diye konuştu.

Boşalan araziye 400 milyon $’lık yatırım

Üretimin TOSAB’a taşınma­sıyla Osmangazi’deki yaklaşık 250 dönümlük arazinin boşala­cağını ifade eden Özdilek, bu ara­zi için 400 milyon dolarlık bir ya­tırım planları olduğunu açıkladı. Alışveriş merkezi ve yaşam ala­nının ağırlık kazanabileceği pro­jede konut ve otel gibi fonksiyon­ların da yer alabileceğini belirten Özdilek, büyük alanın alışılmı­şın dışında bir projeyle dönüş­türülmesini istediklerini ifade etti. Grubun tarım ve hayvancı­lık tarafında da kapasite artışı planlanıyor. Bursa Yenişehir’de­ki tesiste yıllık 4 bin büyükbaş hayvan kapasitesinin 6 bine çı­karılması hedeflenirken, 12 bin küçükbaşlık kapasite bulunuyor. Üretim ağırlıklı olarak grubun marketlerindeki et standardını ve tedarik sürekliliğini sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Lojistik için 45 milyon $ yatırım yapılacak

Özdilek Holding’in önümüzdeki dönem yatırım gündeminde İnegöl’de yapımı süren Özdilekteyim Lojistik Merkezi de yer alıyor. 45 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen merkezin Kasım 2027’de tamamlanması planlanıyor. E-commerce’ın, perakendenin en hızlı büyüyen alanlarından biri hâline geldiğine dikkat çeken Emir Murat Özdilek, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de perakende e-commerce hacmi 2025 yılında yüzde 51,8 artarak 2,46 trilyon TL’ye ulaştı.

Biz de bu büyümenin içinde güçlü bir şekilde yer almak istiyoruz. Özdilekteyim bugün yaklaşık 1 milyar TL cirosuyla kar üreten bir yapıda. 2030 hedefimiz ise 10 milyar TL ciroya ulaşmak. Bunun için e-commerce hacmimizi 10 kat büyütmemiz gerekiyor. 45 milyon dolarlık lojistik merkezi yatırımımız da bu hedefin altyapısını oluşturacak” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar