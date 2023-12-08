Türk tasarımcıdan ‘dünyanın ilk elektrikli mega yatı”

67 metre uzunluğa, 2 bin 380 ton ağırlığa sahip, içerisinde 30 yıl kullanım süresi bulunan 90 ton pil ve suyla çalışan hidrojen jeneratörleri bulunan mega yatı kendisinin de içinde yer aldığı 4 kişilik ekiple yaklaşık 1,5 yılda tasarlayan Akalın, konsepti tamamlanan 2 tasarımı İtalyan firmasına teslim etti.

Yatların İtalya'nın Sardinya Adası'nda yaklaşık 18 hektarlık arazide oluşturulacak tersanede inşa edilmesi bekleniyor. Gemi ve yat sektörünün ‘milli gurur’ olarak tanımladığı tasarım ihracatı, dünya genelinde birçok firmanın da dikkatini çekti. ABD'de ve İtalya'da yat tasarımı alanında yüksek lisans yapan Akalın, gövdesi çelik, üst kısımları alüminyum olan, 14 misafir, 20 personel kapasiteli yatın tasarımında sadeliği ve gücü ön plana çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Karaya uğramdan suda 3 yıl kalıyor

Akalın, helikopter pisti, 170 metrekare otopark, spor salonu, sauna, havuz, salon, mutfak, dinlenme, çalışma ve toplantı odaları bulunan 5 katlı yatın iç tasarımında talebe göre revizeler olabileceğini anlattı. Yata enerji sağlayan pillerin hidrojen jeneratörleriyle beslendiğini ifade eden Akalın, “Teknede tuzlu suyu arıtıp saf su elde ederek bu jeneratörlerde enerji açığa çıkarılabiliyor. Bu enerjiyle de piller şarj edilebiliyor.

Bu sayede standart mega yatlar 3-4 ay suda kalıyorken bu tekne 2-3 sene aralığında karaya uğramadan suda kalabiliyor” diye konuştu. Akalın, "yakıtsız tekne" olmasının bu tasarımı ilk ve özgün kıldığına dikkati çekerek, "Bu boyda dünyada elektrikli bir tekne yok. Mega klasmanında elektrikli bir tekne. Üretildiğinde dünyadaki ilk elektrikli mega yatlar olacak. Sadece elektrikli olmasından öte yakıtsız olması en büyük özelliği" dedi.

"Bizim Cristiano Ronaldo'muz"

Tekne firmasının sahibi Nedim Kuru ise şöyle konuştu; “İtalya gibi tasarımda bir numara olan bir ülkeye ması aslında bir gurur. Büyük golcü. Ben ona 'Bizim Cristiano Ronaldo'muz' diyorum. Bizde bir atasözü vardır ya 'Tereciye tere satılmaz', aslında Baran Akalın'ın yaptığı tereciye tere satmak."