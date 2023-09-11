Türkiye İnovasyon Haftası’na iki altın Stevie

Ticaret Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen ‘’Türkiye İnovasyon Haftası’’ iş dünyasının Oscarları ‘’Stevie International Business Awards’ta ‘’Etkinlik’’ kategorisinde ‘’Toplumsal Katılım Etkinliği’’ ve ‘Konferans&Toplantı-Kongre’’ dalında iki altın Stevie’nin sahibi oldu.

Ödül, TİM’in 30, İnovasyon’un 10. yılında geldi

Ödülleri değerlendiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe ‘’Yeniliğin, üretkenliğin, farklılaşmanın diğer adı olan ‘inovasyon’ tüm sektörleri hatta dünyayı dönüştürüyor. TİM olarak 2012 yılından bu yana inovasyon ekosistemini geliştirmek adına çok sayıda proje yürütüyoruz. Bu yıl 10’uncusunu düzenleyeceğimiz Türkiye İnovasyon Haftası bu çalışmaların başında geliyor.

TİM’in 30, Türkiye İnovasyon Haftası’nın 10’uncu yılında inovasyonun, gençliğin ve aldığımız ödüllerin gücüyle Türkiye’yi yeni yüzyıla taşımaya devam edeceğiz’’ dedi. TİM; dünyada ve Türkiye’de fark yaratan uluslararası profesyonelleri, sanayicileri, akademisyenleri, öğrencileri Türkiye İnovasyon Haftası’nda bir araya getiriyor. TİM’in iki altın kazandığı Stevie Ödülleri Ekim ayında Roma’da düzenlenen törenle sahiplerini bulacak. Stevie International Business Awards’a bu yıl 61 ülkeden 3 bin 700’ün üzerinde başvuru yapıldı.