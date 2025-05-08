Türkiye otomotiv pazarında Çinlilerin payı artıyor! BYD öne çıkarken…

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çinli otomobil markalarının Türkiye pazarındaki son durumuna dikkat çekti. Özpeynirci, yatırım kararı aldığı için ek vergi ve tebliğlerden muaf tutulan BYD’nin nisan ayında satışlarını artırarak pazar payını genişlettiğini belirtirken konulan tedbirlerle (ek vergi/tebliğ) frene basan Çinli markaların payı ise yüzde 11'i aştı.

"BYD liderliğe farkla devam edecek"

Özellikle Seal U modelinin nisan ayının en çok satan aracı olduğunu vurgulayan Özpeynirci, "Fiyatları hâlâ tartışma konusu olsa da 4 ayda 13.608 adet satan BYD’nin liderliğe farkı açarak devam edeceği öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

"Chery, BYD’ye yaklaşabilir"

Chery’nin de üretici desteği ile satışlarını sürdüğünü ve 10 bine yakın satış gerçekleştirdiğini belirten Özpeynirci, üst segment markası Jaecoo’nun da eklenmesiyle Chery’nin BYD’ye yaklaşabileceğini aktardı.

Öte yandan, diğer Çinli markaların ise tedbirler nedeniyle satışlarında düşüş yaşandığını ifade eden Özpeynirci, "Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Çinli markalar, ek vergiler ve tebliğler nedeniyle frene basmak zorunda kaldı" dedi.