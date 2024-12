Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak: 2025 hedefimiz enflasyonun üzerinde prim artışı

Takip Et

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çak­mak, 2025 yılında inovasyona ve müşteri odak­lı çözümlere yatırım yapma­yı sürdüreceklerini söyledi. Ürün ve hizmet çeşitlilikleri­ni artırmayı, her segmentte­ki müşterilerinin sigorta ih­tiyaçlarına yönelik çözüm sunmayı hedeflediklerini kay­deden Çakmak, «Dijitalleş­me sayesinde süreçlerimizi daha hızlı, erişilebilir ve kul­lanıcı dostu bir hale getirir­ken, Kasko, Sağlık ve Konut gibi bireysel ürünlerde yeni­likçi uygulamalarla sigorta­yı herkes için daha ulaşıla­bilir kılacağız.

Bununla bir­likte, Yangın ve İş Yeri gibi ticari ürünlerimizle işletme­lerimizin yanında olmaya de­vam edeceğiz” dedi. Çakmak, dengeli ve istikrarlı büyüme stratejisi sürdürdüklerini ak­tararak, “2024 Kasım sonun­da toplam brüt prim üretimi­mizi 89,3 milyar liraya ulaş­tırdık.

Böylece geçen yılın aynı döneminde 50,8 milyar lira olan prim üretimimizi yüzde 76 artırmış olduk. Ger­çekleştirdiğimiz tüm çalış­maların, bizi 2025’te de sektö­rün ve enflasyonun üzerinde prim büyümesine taşıyacağı­na inanıyoruz. 2025’i de sek­tör lideri olarak tamamlamak en büyük hedefimiz” ifadele­rini kullandı.

“Pazar payımız yüzde 14’ü aştı”

Çakmak, 2024 Kasım sonu sektör verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla pazar paylarını artırarak yüz­de 14,2 seviyesine ulaştıkları­nı vurguladı.

Türkiye’de sigor­ta sektörünün artan sigorta bi­linci ve yenilikçi ürünlerle son yıllarda istikrarlı bir büyüme eğilimi yakaladığına dikkati çeken Çakmak, “2024 yılı ka­sım itibarıyla sigorta sektörü­nün toplam prim üretimi yüz­de 72,6 artışla 717,6 milyar li­raya ulaşırken, bunun yüzde 87,7’si hayat dışı branşlardan sağlandı. Aynı dönemde hayat dışı branş prim üretimi yüzde 72,2, hayat branşı prim üreti­mi ise yüzde 75,5 artış göster­di” diye konuştu.

Taha Çakmak, gelecek dö­nemde de müşterilerinin ih­tiyaçları doğrultusunda ha­yat, DASK gibi ürünlerle çev­rim içi satılan ürün adetlerini artırmaya devam edecekleri­nin altını çizdi. Hizmetlerini her zaman ve her yerde ulaşı­labilir kılmak amacıyla B2B uygulamalarını ve dijital ka­nallarını modernize ettikle­rini anımsatan Çakmak, özel­likle yapay zekâyla güçlendi­rilmiş yeni nesil teknolojileri hızla hayata geçirdiklerini ak­tardı. Çakmak, yapay zekâ des­tekli tutundurma modelleri, hasar süreçlerinin otomasyo­nu ve CRM sistemlerinin akıllı hale getirilmesi gibi projeler­le yapay zekâ kullanımını her alanda artırdıklarını anlattı.

“Güçlü bir siber güvenlik altyapısı oluşturuyoruz”

Sürdürülebilirlik ve bilgi gü­venliğinin öncelikli odak alan­ları arasında yer aldıklarını vurgulayan Çakmak, “Dijitalle­şen süreçlerimizle kağıtsız ofis hedefimize ilerlerken, müşte­ri bilgilerinin gizliliğini ve bü­tünlüğünü sağlamak için ulus­lararası standartlara uygun güvenlik çözümleri uyguluyo­ruz.

Gelişmiş veri şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrula­ma ve güvenlik izleme sistem­lerimizle güçlü bir siber gü­venlik altyapısı oluşturuyoruz. Modernize edilmiş büyük veri platformumuz ve bulut tabanlı altyapı yatırımlarımız sayesin­de analitik projelerimize ivme kazandırıyor, hizmetlerimizi daha hızlı ve verimli bir şekilde paydaşlarımıza ulaştırıyoruz” diye konuştu.

Dönüşüm hem fırsat hem de tehditler sunacak

2025’te sigorta sektörünün hızla değişen küresel dinamikler ve teknoloji odaklı dönüşüm süreçleriyle hem önemli fırsatlarla hem de kritik tehditlerle karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulunan Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı: “Dijitalleşmenin getirdiği yenilikler, müşteri beklentilerindeki değişimler ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar, sektörde hem yeni iş modelleri yaratıyor hem de çeşitli zorluklar doğuruyor. Sigorta şirketlerinin bu süreçte geleceğe hazırlanırken stratejik avantaj sağlamak adına yeni fırsatları değerlendirmeleri ve tehditlere karşı proaktif önlemler almaları kritik önem taşımaktadır.”

“Dijitalleşme, stratejik önceliğimiz olacak”

Dijitalleşmenin stratejik önceliklerinden biri olmaya devam edeceğinden söz eden Çakmak, dijital çözümlerle müşteri deneyimini iyileştirmek, süreçleri kolaylaştırmak ve her bireyin sigortaya ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla yatırımlarını artıracaklarını söyledi. Çakmak, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da önemli projelere imza atarak geleceğe ve topluma değer katmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini kaydetti.