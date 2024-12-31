Türkiye Sigorta Genel Müdürü Çakmak: 2025 hedefimiz enflasyonun üzerinde prim artışı
2024 Kasım sonunda toplam brüt prim üretimini geçen yıla göre %76 artırarak 89,3 milyar liraya ulaştırdıklarını kaydeden Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların, bizi 2025’te de sektörün ve enflasyonun üzerinde prim büyümesine taşıyacağına inanıyoruz” dedi.
Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2025 yılında inovasyona ve müşteri odaklı çözümlere yatırım yapmayı sürdüreceklerini söyledi. Ürün ve hizmet çeşitliliklerini artırmayı, her segmentteki müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunmayı hedeflediklerini kaydeden Çakmak, «Dijitalleşme sayesinde süreçlerimizi daha hızlı, erişilebilir ve kullanıcı dostu bir hale getirirken, Kasko, Sağlık ve Konut gibi bireysel ürünlerde yenilikçi uygulamalarla sigortayı herkes için daha ulaşılabilir kılacağız.
Bununla birlikte, Yangın ve İş Yeri gibi ticari ürünlerimizle işletmelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi. Çakmak, dengeli ve istikrarlı büyüme stratejisi sürdürdüklerini aktararak, “2024 Kasım sonunda toplam brüt prim üretimimizi 89,3 milyar liraya ulaştırdık.
Böylece geçen yılın aynı döneminde 50,8 milyar lira olan prim üretimimizi yüzde 76 artırmış olduk. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların, bizi 2025’te de sektörün ve enflasyonun üzerinde prim büyümesine taşıyacağına inanıyoruz. 2025’i de sektör lideri olarak tamamlamak en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı.
“Pazar payımız yüzde 14’ü aştı”
Çakmak, 2024 Kasım sonu sektör verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla pazar paylarını artırarak yüzde 14,2 seviyesine ulaştıklarını vurguladı.
Türkiye’de sigorta sektörünün artan sigorta bilinci ve yenilikçi ürünlerle son yıllarda istikrarlı bir büyüme eğilimi yakaladığına dikkati çeken Çakmak, “2024 yılı kasım itibarıyla sigorta sektörünün toplam prim üretimi yüzde 72,6 artışla 717,6 milyar liraya ulaşırken, bunun yüzde 87,7’si hayat dışı branşlardan sağlandı. Aynı dönemde hayat dışı branş prim üretimi yüzde 72,2, hayat branşı prim üretimi ise yüzde 75,5 artış gösterdi” diye konuştu.
Taha Çakmak, gelecek dönemde de müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda hayat, DASK gibi ürünlerle çevrim içi satılan ürün adetlerini artırmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Hizmetlerini her zaman ve her yerde ulaşılabilir kılmak amacıyla B2B uygulamalarını ve dijital kanallarını modernize ettiklerini anımsatan Çakmak, özellikle yapay zekâyla güçlendirilmiş yeni nesil teknolojileri hızla hayata geçirdiklerini aktardı. Çakmak, yapay zekâ destekli tutundurma modelleri, hasar süreçlerinin otomasyonu ve CRM sistemlerinin akıllı hale getirilmesi gibi projelerle yapay zekâ kullanımını her alanda artırdıklarını anlattı.
“Güçlü bir siber güvenlik altyapısı oluşturuyoruz”
Sürdürülebilirlik ve bilgi güvenliğinin öncelikli odak alanları arasında yer aldıklarını vurgulayan Çakmak, “Dijitalleşen süreçlerimizle kağıtsız ofis hedefimize ilerlerken, müşteri bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlamak için uluslararası standartlara uygun güvenlik çözümleri uyguluyoruz.
Gelişmiş veri şifreleme, çok faktörlü kimlik doğrulama ve güvenlik izleme sistemlerimizle güçlü bir siber güvenlik altyapısı oluşturuyoruz. Modernize edilmiş büyük veri platformumuz ve bulut tabanlı altyapı yatırımlarımız sayesinde analitik projelerimize ivme kazandırıyor, hizmetlerimizi daha hızlı ve verimli bir şekilde paydaşlarımıza ulaştırıyoruz” diye konuştu.
Dönüşüm hem fırsat hem de tehditler sunacak
2025’te sigorta sektörünün hızla değişen küresel dinamikler ve teknoloji odaklı dönüşüm süreçleriyle hem önemli fırsatlarla hem de kritik tehditlerle karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulunan Çakmak, sözlerini şöyle tamamladı: “Dijitalleşmenin getirdiği yenilikler, müşteri beklentilerindeki değişimler ve iklim değişikliği gibi küresel sorunlar, sektörde hem yeni iş modelleri yaratıyor hem de çeşitli zorluklar doğuruyor. Sigorta şirketlerinin bu süreçte geleceğe hazırlanırken stratejik avantaj sağlamak adına yeni fırsatları değerlendirmeleri ve tehditlere karşı proaktif önlemler almaları kritik önem taşımaktadır.”
“Dijitalleşme, stratejik önceliğimiz olacak”
Dijitalleşmenin stratejik önceliklerinden biri olmaya devam edeceğinden söz eden Çakmak, dijital çözümlerle müşteri deneyimini iyileştirmek, süreçleri kolaylaştırmak ve her bireyin sigortaya ulaşılabilirliğini artırmak amacıyla yatırımlarını artıracaklarını söyledi. Çakmak, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk alanlarında da önemli projelere imza atarak geleceğe ve topluma değer katmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini kaydetti.