Türkiye, ‘Süper Destinasyon’ olacak

Sevilay ÇOBAN

Bu iş birliği, Türkiye’nin kültürel zenginliğini, doğal güzelliklerini ve renkli deneyimlerini, özellikle Asya’daki yeni kitlelere tanıtmayı amaçlıyor. Bu ortaklık kapsamında Trip.com Group ve TGA, havayolu bağlantılarını güçlendirmek, konaklama seçeneklerini genişletmek ve destinasyon içi deneyimleri zenginleştirmek için birlikte çalışacak.

Zirvenin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, bu yılki zirvesinin İstanbul’da gerçekleştirmesinin önemine değinerek, “Türkiye’nin turizmde elde ettiği bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Kültür Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a verdiği hedefler ve destekler konusunda gerçekleşti. Türkiye ve Çin’in geçmişi tarihi İpek Yolu’na uzanan kadim bir dostlukla birbirine bağlı. Bakanlığımızın verilerine göre 2023’te Türkiye›yi ziyaret eden Çinli konuk sayısı 248 bin. Bu sayı 2024’te 409 bine ulaştı.

TGA verilerine göre de Çin pazarı 2024’te %60,1 oranında artışla uluslararası ziyaretçilerimiz arasında en hızlı büyüyen pazar haline geldi. Yakın gelecekte 500 bin Çinli turisti ülkemizde ağırlamayı arzuluyoruz” dedi. Çam, iki ülke arasındaki uçuş bağlantılarını arttırarak seyahat imkânlarını genişletileceğini söyleyerek, “Çin-Türkiye arasındaki haftalık uçuş frekansının 21’den 49’a çıkarılması süreci kapsamında önümüzdeki dönemde iki ülke arasında sefer sayıları ve uçuş noktaları arttırmak için de detaylı planlar yapmaktayız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin inanılmaz bir hikayesi var”

BM verilerine göre, Türkiye’nin dünyanın 4. büyük turizm pazarı olduğunu hatırlatan TGA Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven de “Trip.com Grubu ile ortaklığa büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin turizm destinasyonları, tüm ziyaretçilere unutulmaz seyahat deneyimleri sunuyor” dedi.

Trip.com Group Küresel Stratejik Ortaklıklar ve Projeler Başkan Yardımcısı Amanda Wang ise “Türkiye, gerçekten her şeye sahip bir destinasyon: doğal güzellikleri, kültürü, tarihi ve anlatılacak inanılmaz bir hikâyesi var. İş birliğimiz, bu hikâyeyi anlamlı seyahat deneyimlerine dönüştürecek” diye konuştu.