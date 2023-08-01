Uçak siparişleri arttı, devlerin geliri büyüdü

Boing ikinci çeyrekte 19.8 milyar dolar gelir üretirken, Ticar Uçaklar kategorisinde Boeing’in ikinci çeyrek geliri, 787 programındaki yüksek teslimat rakamlarının yansımasıyla yüzde 41’e varan artışla 8,8 milyar dolara yükseldi.

Boeing 737 programı ayda 38 uçaklık üretim rakamına odaklanırken, bu sayının 2025-2036 yıllarını kapsayan dönemde ayda 50 uçağa çıkarılması planlanıyor. 737 programı kapsamında bu yıl 400-450 uçak teslimatına ulaşılması hedefi korunuyor.

Ticari Uçaklar, bu çeyrekte 460 adet net siparişe ulaştı. Ticari Uçaklar rezervinde toplam değeri 363 milyar dolar olan 4 bin 800’ün üzerinde uçak siparişi bulunuyor. Öte yandan Airbus ilk yarıda gelirlerini geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artırırken, ilk yarıda FVÖK rakamı 2.6 milyar Euro oldu.

Yıl sonu hedeflerine bağlı kalacağını duyuran Airbus bu yıl toplam 720 uçak teslimini hedeflerken, FAVÖK rakamını da 6 milyar euro olarak revize etti. Airbus’ın yılın ilk yarısında brüt ticari uçak siparişi 1.080 ve iptalllerin ardından net sipariş ise 1.044 oldu.Airbus’ın Haziran 2023'ün sonunda birikmiş sipariş toplamı 7 bin 967 ticari uçağa ulaştı. İlk yarıda 316 uçak teslimatı yapan Airbus’un ticari uçaklardaki geliri 2022 yılı ilk yarısına kıyasla yüzde 16 artış gösterdi.