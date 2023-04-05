Ulusoy Un'dan deprem bölgesine yeni fabrika yatırımı

Ulusoy Un'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Hatay Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Belen ilçesi Şenbük Mahallesi, 113 ada, 3 parselde kayıtlı 275 ton/gün kırma kapasitesine sahip 5 bin 95 metrekare arazi üzerinde un fabrikasını 14 milyon 350 bin TL toplam bedelle, 113 ada 4 parselde kayıtlı 5 bin 91 metrekare arazi üzerinde depolama alanını ise 5 milyon TL toplam bedelle satın aldı.

Toplamda 10 bin 186 metrekare alan üzerinde 6 bin 880 metrekare kapalı alana sahip tesis, halihazırda gayri faal durumda bulunuyor. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde hasar alıp almadığına dair Hızlı Yapı Sağlığı İzleme (QSHM) raporu alındı ve söz konusu gayrimenkuldeki yapıların tamamı incelenerek tam hasarsızlık tespit edildi.

Kapasite artışı ve teknoloji yenileme amacıyla yapılacak revizyon çalışmalarından sonra tesisin 2023'ün üçüncü çeyreğinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Tesisin devreye girmesiyle deprem afetinden etkilenen bölgede istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

"Türkiye'nin bütün bölgelerine satışı yaygınlaştıracak aktif üretim kapasitesine ulaşacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, Ulusoy Un'un 92 ülkeye ihracat yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gıda güvenliğine hizmet eden bir şirket. Şirketimiz yeni atılımlarıyla birlikte büyümeye devam ediyor. Samsun'da 2085 ton/gün ve Çorlu'da 400 ton/gün olmak üzere toplam 2.485 ton/gün ve 2022 yılında Söke Değirmencilik San ve Tic. AŞ paylarının satın alınmasıyla bu şirketimize ait Aydın ve Ankara fabrikalarının 1.440 ton/gün kapasitesinin eklenmesi sonucu toplam üretim kapasitemiz 3 bin 925 ton/güne ulaşmıştı. Yeni satın almayla birlikte toplam üretim kapasitemiz 4 bin 200 ton/güne ulaşarak Türkiye'nin açık ara en büyük un üreticisi konumumuzu korumaya devam edeceğiz.

Bu satın alma işlemiyle Mersin, Adana, İskenderun bölgesindeki limanların ham madde temininde kullanılarak maliyet avantajı, ülkemizin güney komşularına yakınlık sayesinde de ihracat tonajımızda artış yakalamayı hedefliyoruz. Tesisin üretime geçmesiyle beraber şirketimiz, ülkemizin güney ve güneydoğu bölgesindeki iç piyasaya daha uygun maliyetli nakliyeyle erişim imkanına kavuşacak. Böylelikle şirketimiz bünyesinde 5 ayrı bölgede yer alan fabrikalarımızla Türkiye'nin bütün bölgelerine satışı yaygınlaştıracak aktif üretim kapasitesine ulaşacağız."