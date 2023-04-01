Watches and Wonders2023 lüks saatleri ağırladı

Dünya basını, saat profesyonelleri ve meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği W&W 2023, 1 ve 2 Nisan’da ise ilk kez kapılarını halka açtı. Yüksek saatçiliğin kalbinin attığı fuarda sadece İsviçre firmaları yoktu.

Japon markası olan Grand Seiko da tanıttığı yeniliklerle ilgi çeken tasarımlar arasında yer aldı. 48 marka bu önemli günler için hazırlandı ve en etkili şekilde modellerini tanıttılar.

İsviçre’nin saat ihracatı pozitif ivmesini koruyor

Fuarla birlikte son günlerin ilgi odağında bulunan İsviçre, aslında dünya saatçiliğinin kalbinin attığı ülke olarak en çok saat ve parçası ihraç eden ülke. İsviçre’nin dünyaya satış yaptığı saatlerin en büyük bölgesel pazarını Asya oluşturuyor.

Global olarak yaşanan tüm krizlere rağmen İsviçre’nin saat ihracatı artış ivmesini koruyor. Ülkeler bazında ise uzun süredir ihracat listesinin ilk sırasında ABD yer alıyor. Türkiye’ye döndüğümüzde İsviçre’den saat ve yan malzemeleri ithalatında belirli bir oranda artış sergiliyor.

Dünyaya saat ve yan malzemelerini temin eden İsviçre’nin saat ihracatı, FH* tarafından açıklanan rakamlara göre sürekli büyümenin etkisiyle 2023 Şubat ayında 2,2 milyar franka yükseldi. +%12,2 oranında artış tüm ana pazarlarına yansıdı. Bu nedenle eğilim, birkaç ay %10'un üzerinde sabit kaldı.

2023 Ocak ve Ekim ayı arasındaki süreç incelendiğinde İsviçre’nin en çok saat ihraç ettiği ülke 3,45.9 mil. CHF ile ABD ki geçen yıl bu 2.501 mil CHF idi. İkinci sırada 2,53.9 mil. CHF ile Çin yer alıyor. Türkiye 21. sırada yerini koruyarak geçen yıla kıyasla İsviçre’den ithal edilen ürünlerde %8.5 oranında artış görüldü. Ayrıca, saatte kullanılan çeşitli materyallerin tümü şubat ayı performansına önemli katkı sağladı.

Diğer malzemeler kategorisinde, hacimlerdeki %71,6'lık artış sayesinde, ortalamanın beş katı olarak kayda değer bir büyüme (+%62,6) oldu. Tersine, çelik (%-6,1) ve bimetalik saatler (%-15,6) parça sayısında azalma gördü. Genel olarak, hacimler 75.000 adet (+%6,2) arttı.

Patek Philippe - Aquanaut Luce 5261 R

Pembe altın olan model 39.9 mm ve 10.9 mm kasa ölçülerine sahip. Saat 12 konumunda ay fazla yer alıyor. Modelin her iki yüzü de safir cam ile korunuyor.

IWC Ingenieur Automatic 40 IWC Schaffhausen, Gerald

Genta’nın 1970’lerde tasarladığı efsanevi modelini yeni çizgileri ile tanıttı. Spor şıklığı taşırken mekanizması 120 saat güç rezervi ile çalışıyor.

Oris ProPilotxKermit Edition

Dünyanın en ünlü kurbağası Disney kahramanı Kermit, Oris’in iş birliğinde saate dönüşüyor. Rengini kadrana verdiği gibi saat 3 konumunda yer alan takvimde her ayın biri Kermit ile merhaba diyor.

Cartier Skeleton Santos-Dumont

Üç farklı versiyonda üretilen modellerden biri sarı altından üretilirken limitli 150 adet sunuluyor. Saat 7 konumunda rotorun üzerinde tek kanat bir tayyare yer alıyor.

Panerai Radiomir annual Calendar PAM 01432

100 metre su basıncına dayanıklı olan model markanın tescilli özel alaşımı Platinumtechten üretildi. 45 mm kasa çapı içerisinde kadran kırmızı-siyah degrade renklerde.

Grand Seiko -Masterpiece Collection Spring Drive 8-Day Jewelry Watch: SBGD213

Sekiz adet limitli model markanın aslan sembolü özdeşleşti. 44,5 mm kasası ve kadranı platin üzerine pırlantalarla kaplı.192 saat güç rezervi .