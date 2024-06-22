Yaratıcılığın sınırlarını hızlarıyla zorluyorlar
2010 yılında Pekmez+Boz’u kuran Elmon Pekmez ve Nükhet Boz, mimari, iç mimari ve ürün tasarımı alanında yaratıcı projelere imza atıyorlar. Markaları ile birçok yaşam alanına efektif ve sürdürülebilir hızlı dokunuşlarla çözümler üretiyorlar.
Günay DEMİRBAĞ
Pekmez+Boz, dekorasyonda bir yaratım hikayesi oluşturmak isteyen iki genç iş insanının, 15 yıl önce tüm tecrübelerini sentezleyerek bir araya getirdikleri bir firma. BoomRoom ve BoomBastık çalışmaları ile son yıllarda adlarını sıkça duyuyoruz. Hızlanan zamanın efektif dekorasyon algısına hizmet eden BoomRoom çalışmaları ile birçok yaşam alanına çeşitli uygulamalar yapıyorlar. BoomBastık ile de yastık modelleri, özellikle göz desenli yastıkları dikkat çekiyor.
Elmon Pekmez ve Nükhet Boz ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, yaratıcı süreçlerinin ve projelerinin ardındaki ilham kaynaklarını, hedef kitlelerini ve dekorasyon ipuçlarını konuştuk. Röportajımıza başlarken Elmon Pekmez ve Nükhet Boz’dan, hem ev dekorasyonu projesi olan BoomRoom ve yastıkları BoomBastık’ı dinlemeden önce, tanışmalarını ve Pekmez+Boz’u kurma hikayelerini öğrenmek istedik:
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde okurken tanıştık. Okul sonrası mesleki tecrübemizi geliştirdikten sonra, mimari, iç mimari ve ürün tasarımı çalışmalarımızı tek bir çatı altında toplama fikriyle 2010 yılında Pekmez+Boz’u kurduk. Mimari altyapımızla geliştirdiğimiz projelerde, formun ve malzemenin ifadesini ön plana çıkararak farklı ölçeklerde mekan tasarımları yapıyoruz. Bu süreçte, özellikle konut projelerine yoğunlaştık ve birçok ev sahibiyle çalıştık.
Hedef kitleniz kimler?
En büyük hedef kitlemiz yoğun iş hayatı olan, evlerine zaman ayıramayan ve evlerinde negatif enerjiden şikayetçi aileler. BoomRoom projesiyle evlerini bu kalabalıklardan arındırarak, renkler ve mobilyalarla oynayarak, gerekirse özel tasarımlar yaparak yeni bir enerji kazandırıyoruz.
BoomBastık ürünleri, ev dekorasyonunda ne tür değişiklikler yapabilir?
Sevdiğiniz oturma köşesine yeni bir soluk getirmek, odanızın atmosferini tamamen değiştirmek ya da salonunuza mevsimsel bir dokunuş eklemek için sadece birkaç Boom Bastık ürünü yeterli. Bu sayede, müşterilerimizin içini açan ve yaşam alanlarını daha ferah hale getiren mekanlar yaratmalarına yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Koleksiyonların hazırlanma süreci nasıl oluyor, bu konuda neler söyleyebilirsiniz ve markanızın farklılıkları nelerdir?
Her koleksiyonumuzun arkasında titiz bir çalışma süreci var. Desenlerini ve detaylarını incelikle planlıyoruz, kumaş seçiminden biyelere kadar her aşamada büyük özen gösteriyoruz. Amacımız her sezon müşterilerimize farklı ve özel koleksiyonlar sunmak. Boom Bastık olarak, yaşam alanlarına kattığımız tazelik ve ferahlık ile fark yaratıyoruz. Müşterilerimizin evlerinde yenilikçi ve hoş bir atmosfer yaratmalarına olanak tanımak en büyük hedefimiz. Bu amaçla her detayında özen gösterdiğimiz koleksiyonlarımızla hizmet veriyoruz.
"2013’te BoomRoom projesini başlattınız. BoomRoom nedir, açıklar mısınız?
BoomRoom, bir mekanı veya mekanları tek günde sürpriz bir şekilde dönüştüren bir proje. İlk aşamada mekanları görüp, mekan sahipleriyle tanışıyoruz. Ardından, yapılacak işleri ve tasarım sürecini değerlendirerek sabit bir BoomRoom mimari hizmet bedeli teklif ediyoruz. Teklif onaylandığında, detaylı bir keşif ve anket çalışması yaparak, edinilen bilgilere ve bütçeye göre tasarım sürecini başlatıyoruz.
BoomRoom projesini planladınız ve uygulama zamanı geldiğinde o gün neler oluyor?
BoomRoom gününde sabah 15-20 kişilik bir ekiple mekana giriyoruz. Mekan sahibi o gün mekanda bulunmuyor, sadece temizlik desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Gün sonunda mekan sahibine tamamen düzenli ve temiz bir şekilde, tüm detayları düşünülmüş olarak mekanı teslim ediyoruz. Ertesi gün, yapılan tüm değişikliklerin ve alışverişlerin dökümünü mekan sahibine sunuyoruz. İstenmeyen aksesuarlar veya mobil elemanlar varsa, mekan sahibi bunları eleyebiliyor.
Bir kaç saatte tüm dekorasyonu değiştiriyorlar
Proje süreci nasıl ilerliyor?
İlk önce ortamda yaşayacak olan tüm insanlara kapsamlı bir anket yapıyoruz. Anketle birlikte kişinin yaşam alışkanlıkları, zevkleri ve renk tercihleri gibi bilgileri içeren doneleri alıyoruz. Çünkü uzun süre birlikte yaşayan insanlarda bile bazen bir birlerinin dekorasyon, renk ve çiçek gibi zevklerini bilemediklerini ya da yanlış bildiklerini fark ettik. Bu bilgiler doğrultusunda eve girip, verilen bütçe sınırları içinde mekanı bambaşka bir şekilde teslim ediyoruz.
Ev sahiplerinden gelen talepler genellikle neler oluyor?
Ev sahipleri genellikle sıkıldıkları, eskimiş mekanlarına yenilik ve tarz kazandırmamızı istiyorlar. Uzun zamandır arayıp bulamadıkları mobilya veya aksesuarları bulmamızı talep edebiliyorlar. Eski mobilyaları basit ve pratik çözümlerle yeniden tasarlayarak, farklı malzemeler kullanarak yeni bir stil katıyoruz.
Mekanlarda küçük değişiklikler yapmak isteyenlere neler önerirsiniz?
Mobilyaların yerlerini değiştirmek, yeni yastıklar almak, duvarları ayna kaplamak gibi küçük detaylarla atmosferi değiştirmek mümkün. Bir çiçek, ortamı değiştirecek güzel bir müzik, hoş kokulu mumlar yakmak gibi basit dokunuşlar bile mekanı değiştirebilir.