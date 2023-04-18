Yazılımda önemli satış: Param, Univera’yı alıyor

Kerim ÜLKER

2015 yılında BDDK'dan elektronik para lisansı alan Türk Elektronik Para A.Ş’nin sahibi olduğu Param, 2014 yılında kurularak Türkiye'de fintek sektörünün doğuşuna öncülük eden markalarından biri oldu.

2022 yılında 5 milyon kullanıcıya, 7 milyon kart sayısına ve 9,2 milyar TL harcama tutarına erişen şirketin hedefi 2023'te 23 milyar TL'ye çıkarmak. Bu yıl ParamPOS'ta 37,4 milyar TL olarak gerçekleşen ciro hedefi ise 2023’te 113 milyar TL’ye çıkacak.

Param, geçtiğimiz yıl da EBRD’den aldıkları 217 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’nin en değerli fintek şirketlerinden biri oldu. Geçen yılı 662 kişilik istihdamla kapatan firmanın hedefi bu yıl 1000’e ulaşmak. 4 kişiyle kuruldu, dünyaya yazılım satıyor 1992 yılında 25 metrekarelik ofiste 4 kişiyle kurulan Univera dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki kurum ve kuruluşlara yazılım ihraç ediyor.

Şirketin şu anda 2 bin 500 metrekarelik alanda 160’dan fazla kişiye istihdam sağlıyor. Promotion Optimization Institute’nin yayınladığı POI Retail Execution raporunda 4 yıldır (2016, 2017, 2018 ve 2019 raporları) kendi alanında dünyanın en iyi 5 yazılım firması arasında yer alan yerli yazılımcı şirket, Türkiye’nin en büyük 500 hizmet ihracatçısı şirketleri arasında yer alıyor.