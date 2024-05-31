Yenileme pazarı 20 kat büyüyecek

Başak Nur GÖKÇAM

Yenileme pazarının büyük bir ivme kazandığına dikkat çeken Häfele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, “Pandemi süreciyle başlayan bu ivmede insanlar, yenilemenin ulaşılabilir bir lüks olduğunu anladığı için değişime çok olumlu bakıyorlar. Dolayısıyla pazardaki bu hızın artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki 1,5 yılda yenileme pazarının 20 kat büyüyeceğini ön görüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Evini değiştiremeyene, fark yaratan çözüm sunarak Hafele konsept imkanını son tüketiciye sunduklarını belirten Hilmi Uytun, “Sıfır inşaatlarda son 1 yılda satış düşüklüğü yaşandı. Talep var ama paraya ulaşımda zorluk yaşanıyor. Çok daha keyifli bir mutfağa sahip olabilmenin değerini anlayan son tüketici, bunun ulaşılabilir bir lüks olduğunu anladığında evini değiştirmeye yönelmeye başladı” dedi.

“Konuttaki yavaşlama artışı devam edecek”

Konut sektöründeki yavaşlamanın bir süre daha artacağını öngördüklerini belirten Uytun, şunları söyledi: “Azalan talep karşılığında, konutun olduğu bölgedeki seçenekler içinde tercih edilmek, tüm müteahhit şirketlerin ortak konusu haline geldi. Mobilya pazarına baktığımızda ise Türkiye’nin bu pazarda gittikçe büyüdüğünü ve dünyada önemli bir oyuncu olma kapasitesine sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Pazarın ihracatı her yıl artıyor ancak özellikle bu sene iç pazarın daralmasına ihracat ile karşılık vermek gerekli. Mobilya ve dekorasyon sektöründe; tasarım, üretim verimliliği ve dünyada dağıtım kanallarında daha iyi yer almak temel öncelik durumunda. Seri üreticilerimiz yanında proje üreticileri olan müşterilerimiz de çok hızlı büyüyorlar. Onlara küresel destek olabilmemiz çok önemli, beraber büyüyoruz” dedi.

"Yeni bir soluk getireceğiz"

Geçtiğimiz yılı rekor büyüme ile kapattıklarını vurgulayan Hilmi Uytun, bu büyüme trendinin önümüzdeki beş yıl içinde de artarak devam edeceğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “2024 yılında yeni ürün gruplarımız ile Häfele Concept’i daha da geliştirecek ve hızla büyüteceğiz. Müteahhit, mimar, iç mimar ve ahşap üreticilerinden büyük beğeni topladığımız konutun yeni standardı olan Häfele Concept ile dünyada konut sektörüne yeni bir soluk getireceğiz. Sektör bazlı bakarsak otel projeleri çok canlı ve hızla devam ediyor.

Bu kanalda satışlarımız çok hızla artıyor ve pazar payımız daha da büyüyor. Konut projelerinde ise düşen konut satışları karşısında konutun içindeki katma değer daha da önemli hale geldi. Konut sektörü için özel geliştirdiğimiz Häfele Concept iş inisiyatifimiz yeni eklenen ankastre ürünler ve vitrifiye ürünlerimiz ile Häfele Concept 2.0 aşamasına geçti. Häfele Concept’in içine dahil ettiğimiz bu ürünlerle birlikte, ‘bir konutta bir marka’ iddiamızı başarıyla gerçekleştirmiş oluyoruz.

Ayrıca bu üç farklı kategoride yer alan mobilya ve kapı donanımları, vitrifiye ürünleri ile beyaz eşya ve ankastre ürünlerini aynı çatı altında sunan tek marka olmanın gururunu yaşıyoruz.” Häfele Concept projesi kapsamında 150 binin üzerinde ürün çeşidi içerisinden konut projelerinde en doğru şekilde seçim yapmak için 5 ana yapı taşı belirlediklerini belirten Uytun, “Konforlu, estetik, benzersiz, bütçe uyumlu ve sürdürülebilir olması. Bununla birlikte tüm konutta renk ailesi prensibi ile dış yüzeylerde görünen ürünlerde aynı renk ve stil ile estetik algıyı yükseltiyoruz. E

vin içinde kullanılan kapı kolundan kiler sistemine tüm donanımların aynı renkte olmasının getirdiği uyum da tüketicinin seçimlerinde belirleyici rol oynuyor. Vitrifiye, beyaz eşya ve ankastre ürünlerimizi de renk ve stil bütünlüğü içinde verebildiğimiz için konutun tercih sebebi oluyoruz” diye konuştu.

Yılsonuna kadar 120 yeni mağaza hedefliyor

-Mobilya ve mimari donanımlar alanında yenilikçi ürünleri ve akılcı çözümleri sunan Häfele, sektöründe ‘Häfele Concept’ iş modeliyle büyüme ivmesini artıracak.

-Ürün gamına beyaz eşya, ankastre ve vitrifiye grubunu dahil eden şirket, yıl sonuna kadar tüm ürünlerini son kullanıcı ile buluşturacağı 120 yeni mağazaya ulaşmayı hedefliyor.

-Mevcut hırdavat ürünlerinin yer aldığı bayiler için de yenilemeye giden şirket, yer almadığı illerde 15’e yakın ek bayi anlaşması yapacağını duyurdu.