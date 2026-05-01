Yenilenmiş ürünler dijital kimlikle satışa sunulacak

Yakın zamanda yürürlü­ğe girmesi öngörülen ‘Yenilenmiş Ürünle­rin Satışı Hakkında Yönetme­lik’ ile tüketicinin korunma­sına yönelik ilave düzenle­meler getirildiği ve tüketici haklarının dünya standartla­rının üzerine taşınarak sek­töre güvenin daha da artaca­ğı belirtildi.

Ticaret Bakanlı­ğı’ndan yapılan açıklamada, düzenlemeyle, ikinci el cihaz alımının risk barındıran bir işlem olmaktan çıkarılarak neredeyse sıfır ürün güvenin­de bir alışveriş tecrübesine dönüştürüleceği, yaklaşımın köklü şekilde değiştirildiği vurgulandı.

Televizyonlar yenileme kapsamına alınacak

Açıklamada, “Bu kapsamda yenilenmiş cihazlar, daha sıkı denetim süreçlerinden geçiri­len, dijital kimliğe sahip olan, şeffaf geçmiş bilgileri bulu­nan, şartsız iade güvencesi ile sunulan ürünler olarak tüke­ticilere arz edilecek. Bu dönü­şümle birlikte Türkiye, ikinci el teknolojiler alanında dün­yaya örnek olacak bir mode­le geçiş yapmaktadır” ifadesi kullanıldı.

Düzenleme çerçevesin­de, yalnızca internet alışve­rişlerinde değil, fiziki mağa­zalardan satın alınan yeni­lenmiş ürünlerde de 14 gün içinde hiçbir gerekçe göste­rilmeksizin iade hakkı tanı­nacağı belirtilen açıklama­da, Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile cihazla­rın tüm süreçlerinin kayıt al­tına alınacağı bildirildi.

YÜ­BİS ile her cihaz için dijital sicil oluşturulacağına işaret edilen açıklamada, hangi par­çaların değiştirildiği, cihazın hangi testlerden geçirildiği ve yenileme sürecinin nasıl iler­lediğinin tüketicilerin ulaşı­mına açık hale getirileceği bil­gisi verildi. Ödemelerde, ye­nileme merkezi güvencesinin sağlanacağı, kredi kartlı öde­melerin doğrudan yenileme merkezlerinin sanal POS sis­temleri üzerinden yapılacağı, uygulama sayesinde tüketici­lerin herhangi bir uyuşmaz­lık veya sorun yaşadıkların­da güçlü ve kurumsal bir mu­hatapla karşılaşacakları ifade edildi.

Televizyonların da yenile­me kapsamına alınacağı be­lirtilen açıklamada, “Mevcut düzenlemede cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler ye­nileme kapsamına tabi tutu­lurken, televizyonlar da liste­ye eklenerek yenilenmiş ürün kapsamı genişletilmekte­dir. Televizyonların kapsama alınması, yüksek değerli ürün segmentinde pazar hacmini büyütebilecek kritik bir geliş­me olarak değerlendirilmek­tedir. Bu düzenlemeyle yük­sek maliyetli ürünlerde olu­şabilecek ‘Bozulursa ne olur?’ endişesi ortadan kaldırılmak­tadır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye’de, hızla büyüyen ikinci el ve yenilenmiş tekno­loji pazarında yapısal bir dö­nüşüm başlatılacağı vurgula­nan açıklamada, şunlar kay­dedildi:

“Yeni düzenlemeyle tüke­tici hakları genişletilirken, sektörde denetim, şeffaflık ve finansal yeterlilik kriter­leri önemli ölçüde geliştiril­mektedir. Tüketicilerin mev­cut haklarına ilave olarak ge­tirilen yeni haklar sayesinde mağduriyetlerin önlenmesi­ne yönelik çalışmalar kararlı­lıkla sürdürülmektedir.”

Asgari sermaye şartı 100 milyon lira

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yenileme merkezleri için öngörülen sermaye şartının 30 milyon liradan 100 milyon liraya çıkarılacağına dikkatin çekildi. Açıklamada, sektörde daha güçlü firmaların faaliyet göstermesinin, daha kaliteli hizmet sunulmasının ve daha sağlam garanti yapılarının oluşturulmasının hedeflendiği vurgulandı.

Uygulama sonucunda, vatandaşların mağduriyet yaşaması durumunda merkez ve bağlı şubelerin sorumlu olacağı, böylelikle tüketicilerin haklarının daha etkin şekilde korunmasının sağlanacağını belirtilen açıklamada, “ Mevcut haklara ilave olarak tüketicilere, YÜBİS üzerinden cihaz geçmişine ulaşma, 14 gün şartsız iade, ödemelerde merkezi güvence ve genişletilmiş ürün yelpazesi ile daha güçlü ve şeffaf bir tüketici koruma sistemi sunulmaktadır” ifadesi kullanıldı.