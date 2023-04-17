Yerli müşteri alışverişe döndü yabancı bekleneni vermedi

Organize perakende sektö­ründe Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniy­le şubat ayında gerileyen ciro­lar, martta yeniden yükselişe geçti. Birleşmiş Markalar Der­neği’ne (BMD) üye markaların yüzde 84’ünün mart ayı cirosu şubata göre artış gösterdi.

BMD Başkanı Sinan Öncel, deprem etkisiyle şubat ayın­da mağazaların hem müşte­ri trafiğinde hem de cirolarda ortalama yüzde 20 düşüş ol­duğunu hatırlattı. Mart ayıy­la birlikte yerli müşteri için alışverişin yeniden normale döndüğünü bildiren Öncel, şunları söyledi:

“Adet satışı ve cirolarda mart ayındaki toparlanma üyelerimiz arasında yaptığı­mız ankete de net bir şekilde yansıyor. Ankete katılan üye­lerimizin yüzde 70’inin adet satışlarında şubat ayına göre artış olduğu görülüyor. Aynı dönemde cirosunda artış olan üyelerimizin oranı ise yüzde yüzde 84’ü buluyor.

Marttan marta bir yıllık değişime bak­tığımızda ise adet satışları or­talamada aynı kalırken, ma­liyete bağlı fiyat artışlarının etkisiyle cirolarda yüzde 60- 80 düzeyinde artış dikkat çe­kiyor. Yerli müşteri alışverişe dönmekle birlikte turiste sa­tışlar geçen yıla göre daha za­yıf gidiyor. Mart ayında yaban­cıya yapılan adet satışlarında geçen yılın aynı dönemine gö­re düşüş dikkat çekiyor. Oysa turist alışverişinin perakende ciroları için büyük önemi bu­lunuyor. 2022’de toplam kart­lı ödemelerin yaklaşık yüzde 10’nunu yabancılar yapmıştı.”

Bayramdan % 25 katkı

Öncel, bayram alışverişinin perakende cirolarına ortala­mada yüzde 20-25 oranında katkı yapmasını bekledikleri­ni sözlerine ekledi.