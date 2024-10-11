"Yumurtadaki fiyat artışı talepten kaynaklı"
Bu yıl yumurta ihracatında rekora koşan Türkiye, ilk 8 ayda yüzde 21,6 artış ile 138 bin tona karşılık 301,2 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Öte yandan YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, yurt içinde yumurta fiyatlarındaki artışın nedeninin maliyet değil arz talep olduğunu belirtti.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, Türkiye’de 105 ile 110 milyon arasında yumurtalık tavuk olduğunu ve günlük 90 milyon yumurta üretildiğini belirtti. Yumurta fiyatlarının yükselmesine ve eylül ayında yumurta fiyatının %34,25 artmasına ilişkin yorumunu paylaşan Afyon, fiyatı maliyetlerin değil arz talepteki dengenin belirlediğini söyledi.
Afyon, okulların açılması ve kahvaltı alışkanlığının yeniden oluşacağı beklentisiyle tüccarın yumurta toplamaya başladığını kaydederek, “Eylülde havaların güzel gitmesi, okulların açılması ve insanların kahvaltı alışkanlığına yeniden oluşacağı beklentisiyle tüccarlar ürün toplamaya başladı. Yumurtada kesinlikle maliyet fiyatı belirlenmez. Maliyet tarafı ayrı bir dünya, yumurta satış tarafı ayrı bir dünya. Fiyatı belirleyen arz taleptir” dedi.
Dışa bağımlılık bitmezse maliyet düşmez
Yumurta Günü dolayısıyla DÜNYA Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan Afyon, yumurta maliyetlerini düşürebilmek adına her türlü çabayı sarf ettiklerini dile getirerek, “Maliyette dışa bağımlı olduğumuz için düşürmemiz mümkün değil. Özellikle yağlı tohumlu yemler olan soya ve ayçiçeğinde %100’e yakın dışa bağımlıyız. Bu dışa bağımlılık bitmediği müddetçe biz maliyetleri düşüremiyoruz. Ancak, satışımızla maliyetleri kurtarabiliyoruz. TMO’nun koruyucu politikasından dolayı da teşekkür ediyoruz. Fakat bazı dönemlerde hububat üreticisini korumak adına bize ürün satışı yapılmıyor ve ithalata da izin vermediği için bu dönemde mağdur oluyoruz” ifadelerini kullandı. Üretimde öne çıkan ilk üç ilin Afyon, Manisa, Balıkesir’in olduğunu söyleyen Afyon, yumurtanın vazgeçilmez bir besin, protein ve kolay ulaşılabilir bir sağlıklı besin kaynağı olduğuna vurgu yaptı.
Türkiye, yumurtada ‘merkez ülke’ olabilir
Dünya’da toplam yumurta ihracatı her yıl kayda değer bir artış göstererek, 5 milyar dolar ihracat değeri olduğu tahmin ediliyor. İhracatta ilk 5 ülke ise Hollanda, ABD, Polonya, Türkiye ve Almanya gibi ülkeler öne çıkıyor. İlk 5’te yer alan ülkeler içinde sadece ABD ve Türkiye üretim gücüyle ihracat yapıyor. Diğer ülkeler ise yumurtayı ithal edip, ihracat pazarlarına gönderiyorlar. Türkiye’nin coğrafi konumu ve üretim planlamasıyla global ticaretten daha fazla pay alabileceği vurgulanıyor. Afyon, Türkiye’nin dünya yumurta ticaretindeki yerine dikkat çekerek, planlı üretimle merkez ülke olabileceğini aktardı. Afyon, “Bizim birinci olabilmemiz için üretim, ihracat ve tüketim planlaması yapmamız gerekiyor. Şu an 36 farklı ülkeye dönem dönem ihracat yapıyoruz. Haftalık seri şekilde 19 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ama Türkiye’nin 63 ülkeyi ihracat yapma gücü var. Diğer ülkelere ihracat yapamıyor olmamızın nedenleri lojistik sorunlar ve siyasi engeller” dedi.
Türkiye’nin dünya yumurta ihracatında bazı yıllarda üçüncü, bazı yıllarda dördüncü olduğunu aktaran Afyon, “Bu sıralamada Polonya ile Almanya’nın arasında yer alıyoruz. İhracata yönelik küçük bir hamle sıralamayı değiştirebiliyor. Almanya ise ithal ederek dördüncü sırada ama biz hiç ithal etmeden üçüncü sıradayız. İlk sırada yer alan Hollanda ise açık ara dünya birincisi ama üretimde ilk 20’ni içinde bile değil. Hollanda dışardan aldığı yumurtaları önce millileştiriyor sonra ihraç ediyor. Polonya’dan yumurtayı alıyor, Afrika’ya satıyor. Türkiye, dünyada üretiminde ilk 8’de yer alıyor ama ihracatta ilk üç içinde yer alıyor. Çin, en fazla yumurta üreten ülke ama kendisi tükettiği için ihracat sıralamasında yer almıyor” dedi.
Yumurtasız kalanların adresi Türkiye oldu
Türkiye’nin AB Tarım Komisyonu’yla yaptığı temaslara rağmen 15 yıldır AB'ye ihracat yapamadığını hatırlatan Afyon, Irak pazarının kapanmasının da siyasi olduğunu belirtti. Afyon, dünyada yumurtada sorun yaşayan ülkelerin ilk önce Türkiye'ye başvurduğuna dikkat çekerek, “İtalya, Suudi Arabistan, Japonya, Endonezya Avustralya, Amerika dâhil yumurtayı Türkiye’den alıyor. Amerika ile 1,5 ay önce 100 tırlık bir anlaşma yapıldı ve son tırlar geçen hafta yüklendi. Yeni bağlantılar için ise görüşüyoruz” dedi. Japonya ve Tayvan’ın kuş gribi sırasında acil yumurta alıp, daha sonra diğer ülkelerden temin etmeye başlayınca Türk yumurtasında karalamaya çalıştıklarını ifade etti.
Ayda 400 milyon yumurta ihraç ediyoruz
Bu yıl ihracatta bir rekor beklediklerini ifade eden Afyon, “Şu anda Türk Cumhuriyetleri, Avrupa’dan İtalya ve İspanya’dan yumurta talepleri var. Suudi Arabistan’dan dün yumurta talebi aldık. Bunların hepsi gerçekleşirse rekor fazlasıyla kırılır. İtalya ve İspanya’ya biz A sınıfı yumurtamızı evrak üzerinde B sınıfı olarak gönderiyoruz. Aylık 2 milyara yakın bir yumurta üretimimiz var ve bunun yüzde 20’sini ihraç ediyoruz. Bu da aylık 400 milyon yumurtaya denk geliyor’’ diye konuştu.