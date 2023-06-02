Yusuf Öztürk: Denizcilik politikalarına önem verilsin

Öztürk, mayıs ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada “Biz denizciler olarak bu yeni dönemde denizcilik politikalarına özel bir önem verilmesini talep ediyoruz.

Öte yandan ihracatçılar, döviz kurunun baskı altında tutulmasından dolayı ihracat, sanayiciler ise yüksek maliyetli kredi nedeniyle yatırım yapamaz hale geldiklerini ifade ediyorlar. Yeni ekonomi yönetiminden, tüm bu konuları titizlikle değerlendirip, Türkiye’nin kalkınmasını sağlayacak ve herkesin önünü göreceği bir yol haritası oluşturmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin lojistik performansının yeni yatırımlar çekilmesi ve uluslararası rekabet liginde üst sıralarda yer alınması açısından ne kadar önemli olduğunu dile getirdiklerini belirten Öztürk, “Kruvaziyer turizminde her geçen gün müjdeli haberler alıyoruz. Limanlarımıza yeni gemiler yeni yolcular getiriyor. 62. MedCruise-Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği Genel Kurulu’na katıldık.

Genel Kurul’da Ulusoy Çeşme Limanı’nın MedCruise üyeliği müjdesini aldık. Genel Kurul’da, 2024 ve 2026 yıllarında düzenlenecek olan ve çok sayıda kruvaziyer hattın yer alacağı dünyanın en önemli kruvaziyer fuarlarından Seatrade Cruise Med Fuarı’nın İzmir’de düzenlenmesi için girişimlerde bulunduk. Bu çalışmalarımız devam edecek” dedi.