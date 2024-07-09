Zeytincilik OASIS projesi ile desteklenecek

Özlem SARSIN

İzmir Ticaret Borsası, Zeytin Değer Zincirinde Yenilikçi ve Sürdürülebilir Kümelenme projesi, kısa adı ile OASIS projesine imza atıyor. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli projenin açılış toplantısında yaptığı konuşmada projenin Avrupa Yenilikçilik Konseyi ve KOBİ Yürütme Ajansı tarafından Tek Pazar Programı altında açılan “Sürdürülebilir Tarım-Gıda Kümeleri” çağrısı altında, Avrupa çapında fon almaya hak kazanan 2 projeden biri olduğunu söyledi.

İtalya ve İspanya ile hayata geçirilecek olan projenin toplam bütçesinin 997 bin 764 euro olduğunu ve yüzde 90 oranında Avrupa Birliği fonu sağlandığını belirten Kestelli, "İtalya ve İspanya’dan ortaklarımız ile bir araya gelerek hayata geçirmekte olduğumuz projemizle ülkelerimizdeki zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin iklim değişikliğinin neden olduğu dış etkenlere karşı kırılganlıklarını azaltmayı, teknolojinin benimsenmesi ile üretim süreçlerinde gıda kaybı ve atıklarını azaltarak kaynak verimliliğini artırmayı, üretim maliyetlerini düşürerek daha istikrarlı piyasa koşulları oluşturmayı hedeflemekteyiz" dedi.

3 yıl sürecek proje boyunca her ülkeden 50 KOBİ olmak üzere toplam 150 KOBİ’ye bu hedefler doğrultusunda çeşitli destekler sunacaklarını ifade eden Kestelli, "Farkındalık artırma, kaynak verimliliği, atık yönetimi, temiz üretim yaklaşımları ve süreç yönetimi konularında eğitimler, Yeşil Dönüşüm Danışmanları tarafından mentörlük destekleri, 50 KOBİ’miz arasında iş birliği tesisi, Türkiye, İtalya ve İspanya’da saha ziyaretleri, İyi uygulama örneklerinin tespit edilmesi ve tanıtımı faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Bu süreçte Türkiye’deki çalışmaları Ege İhracatçı Birlikleri, Sürdürülebilir Tarım Kooperatifi, İzmir Tarım Teknoloji Merkezi ve Avrupa İşletmeler Ağı Sürdürülebilirlik Danışmanı olan KOSGEB İl Müdürümüz Levent Aslan’ın destekleri ile yürüteceğiz" dedi.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Satış Kooparatifi Birliği Genel Müdürü Güngör Şarman, OASIS Projesi'nin zeytincilik sektörünün yönetim ve üretim yetkinliklerinin artırılmasına katkıda bulunacağını söyledi. Şarman, "2000'li yılların başından itibaren sektöre büyük yatırımlar yapıldı. 2000 yılında 90 milyon olan zeytin ağacı sayımız bugün 200 milyonu aşmıştır. 2000'li yılların başında 300 bin olan zeytin üreticisi sayımız bugün 500 bin kişiyi aşmıştır. 41 ilde zeytincilik yapılmaktadır. Var yok yılı arasındaki makas azalmıştır, bunun yanında sektör üretim sistemlerinde de uluslararası standartlarda faaliyet gösterir duruma gelmiştir" dedi.

"KOBİ’lerin desteğe ihtiyacı var"

KOSGEB İzmir İl Müdürü Levent Arslan da küresel iş dünyasının gelecek 10 yıl için önemli risk olarak gördüğü 10 başlıktan ilk 5 tanesinin çevreyle alakalı olduğunu söyleyerek, “İşte bu sebepten dolayı iş dünyasında yeşil dönüşüm trendi var. Bu trende büyük ve kurumsal şirketler sahip oldukları hem insan kaynağı hem finansal kaynaklarla bu yeşil dönüşümü kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar, bu konularda liderlik de yapabiliyorlar fakat temsil ettiğim kurumun KOSGEB’in de hedef kitlesi olan KOBİ'lerin bu yönde hem finansal desteklere hem de eğitim ve danışmanlık gibi desteklerse ihtiyacı var. Türk KOBİ'lerinin yeşil dönüşümünü desteklemeye başladık” ifadelerini kullandı.

"AB önemli bir dönüşüm içinde"

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan ise Avrupa Birliği'nin önemli bir dönüşüm içinde olduğuna dikkat çekerek, "AB yeşil dönüşüm süreçleri ile ilgili herhangi bir soru işareti olmadan bu dönüşümü yapmaya gayret gösteriyor. Bu durum ülkemiz açısından da önemli. OASIS Projesi de bu hedefe çok uygun ve gayet paralel bir şekilde. Amaç zeytincilik sektöründe faaliyet gösteren işletmelere katkı sağlamak. Kısa ve orta vadede buna benzer projeleri çok göreceksiniz" diye konuştu.