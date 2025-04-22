Zirai don sadece bu yılı etkilemedi! TZOB Başkanı Bayraktar yeni tehdidi açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu ay gerçekleşen kar yağışı ve ardından gelen zirai don ile büyük bir felaket yaşandığını söyledi.

Karaman'da zirai dondan etkilenen elma bahçelerinde incelemede bulunan Bayraktar, yıllar içinde yaşanan afet sayılarında artış olduğunu belirtti.

2014'te yaklaşık 500 olan afet sayısının 2024 itibariyle bin 257 sayısına ulaştığını söyleyen Bayraktar şöyle devam etti:

Gelecek yılların üretimine de tehdit!

* Afet sayısının artmasının yanında şiddeti de artıyor. Son 30 yılda görmediğimiz ısı değerlerini gördük. Şiddetinin artması tarımsal üretimdeki afetin boyutunu da arttırıyor.

* Türkiye'nin birçok bölgesinde bu afeti yaşadık. Karaman'da elma üretimi çok önemli. 16 milyon elma ağacıyla yaklaşık 700 bin tonun üzerinde elma üretimi var ve bunun da önemli bir kısmı ihracata gidiyor. Şimdi ihracat kabiliyetini kaybettik.

* Yaptığımız tespitlerde yüzde 85 oranında kayıp var. Bazı ürünlerde dallar da kurudu. Yani gelecek yıllarda belki bazı ağaçlarımızda meyve tutumu da olmayacak. Bu da önümüzdeki yılların üretimiyle alakalı ciddi tehdit olarak önümüzde duruyor.

* Bunun dışında badem, üzüm, ceviz, kirazda don zararıyla karşı karşıyayız. Hububat alanlarını da kısmen etkiledi.