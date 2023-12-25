1 milyon çocuğun gülüşüne ortak olmayı hedefliyor

Mehmet H. GÜLEL

İçinde bulunduğu koşullardan bağımsız olarak, nitelikli kitap, kırtasiye ve oyuncaklara erişimin her çocuğun hakkı olduğunu savunan Hepsiburada, sorumlu marka bilinciyle 2022 yılında “Bir Gülüş Yeter” projesini AÇEV, İhtiyaç Haritası ve Yarına Umut Ol Derneği iş birliği ile hayata geçirdi.

Fırsat eşitsizliğini en aza indirme hedefiyle, 71 ilde 200’den fazla okulda 35 binin üzerinde çocuğa dokunan şirket, yeni dönemde projeyi tüm ülkeye yaygınlaştırarak 1 milyon çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Projenin son durağı ise Gaziantep Şahitkamil ilçesine bağlı Yayıktaş İlkokul ve Ortaokulu oldu. Okulda okuyan yaklaşık 200 öğrenciye nitelik kitap, kırtasiye ve oyuncak sağlarken, çeşitli sosyal etkinlikler ve eğitici atölyeler de düzenlendi.

Projeyi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının Nitelikli Eğitim ve Eşitsizliklerin Azaltılması amaçları ile bağlantılı bir şekilde yürüten şirket, bu yıl Sürdürülebilir İş Ödülleri “Sosyal Etki” alanında söz konusu projesi ile ödüle aldı. Proje ile şirket, Türkiye’nin dört bir yanındaki köy okullarında okuyan çocuklara binlerce nitelikli kitap, kırtasiye ve oyuncak sağlarken, çeşitli sosyal etkinlikler ve eğitici atölyelerle de çocukları buluşturmaya devam ediyor.

Deprem bölgesinde 3 binden çocuğa ulaştı

Sağladığı sosyal fayda ve psikolojik destek ile aileleri ve öğretmenleri de kapsayarak geniş bir gruba ulaşan şirket, dönem dönem müşterilerini, çalışanlarını, marka yüzlerini ve iş ortaklarını da bu sosyal fayda projesine dahil ediyor. 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından projenin odağına bu bölgesindeki çocukları ve ailelerini alan Hepsiburada, proje kapsamında bölgede gerçekleştirdiği çalışmalarla depremden etkilenen çocuklar için farklı illerde gerçekleştirdiği çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları ile bugüne kadar 3 binden fazla çocuğun hayatına dokundu.

Proje kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Hatay ve Gaziantep’te hazırladığı etkinlikler ile başlayan şirket, sivil toplum kuruluşları iş birlikleri ile eğitici atölyelerden, sanatsal aktivitelere birçok etkinlikle buluşan çocuklar interaktif oyunlar ve film gösterimleri yapıldı. 1 Ekim Dünya Çocuk Günü’nde Adıyaman’da çocuklarla bir araya gelen Hepsiburada, ayrıca Kahramanmaraşlı 18 çocuğu ağustos ayında Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçını izlemeleri için İstanbul’da ağırlamıştı.

‘Yarınlara Söz’ projesiyle gençlerin eğitimine destek

Hepsiburada, gençlere yeni fırsatlar sağlamak, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak ve hayata katılımlarını artırmak amacıyla başlattığı “Yarınlara Söz” projesi kapsamında gençler için çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor.

Projesinin ilk fazında depremden etkilenen gençlerin eğitim hayatına destek olan şirket, SistersLab (Bilimde ve Teknolojide Kadın Derneği) işbirliğiyle, üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan ve Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel seçilen 100 gence bir yıl boyunca e-ticaret, girişimcilik ve pazarlama alanlarında eğitimler veriyor.

Programa katılan öğrenciler, uzman eğitmenler tarafından verilen online derslerle hem teorik hem de pratik bilgiler edinirken, aynı zamanda iş fikirlerini geliştirmeye ve bu alanlarda kariyerlerini inşa etmeye imkânı buluyorlar. E-ticaretin temel ilkelerini öğrenerek girişimcilik yolculuğuna atılmak için gerekli temel yetkinlikleri kazanan öğrenciler, öte yandan excelden finansal okuryazarlığa kadar iş hayatına hazırlanmalarına destek olacak yetkinliklerini geliştiriyorlar.