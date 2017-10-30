10 milyon kişi "Biz Onu Çok Seviyoruz" dedi

30 Ekim 2017

Turkcell'in #BizOnuÇokSeviyoruz etiketiyle sosyal medyada yayınlanan reklam filmi büyük beğeni topladı. Türk Bayrağı'nın başrolde yer aldığı reklam filmi, Instagram, Twitter, Facebook ve Youtube başta olmak üzere tüm sosyal medya kanallarında izlenme ve paylaşım rekorları kırdı. Filmi üç gün içinde 10 milyondan fazla kişi izledi, 200 binden fazla paylaşım gerçekleşti. Reklam filmi, Twitter'da ise en çok bahsedilen konulardan biri oldu.

Turkcell'den Atatürk sürprizi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Turkcell'li kullanıcılar arama yaptıklarında Atatürk'ün sesiyle karşılaştı. Arayanlar, karşı taraf telefona cevap vermeden önce, Atatürk'ün sesinden 10. Yıl Nutku'nu dinledi. Bu kısa dinleme anında Atatürk'ün "Türk Milleti! Bu büyük millet bayramını, daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim" sözlerine yer verildi.

Turkcell'in tüm Türkiye'yi duygulandıran bu sürprizi de sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Arama sırasında Atatürk'ün sesini duyanlar heyecanlarını ve sevinçlerini sosyal medyada paylaştılar.

Başrolde 7'den 70'e Türk Milleti'nin bayrağına olan aşkı

#BizOnuÇokSeviyoruz reklam filmi, yolda yürüyen küçük bir çocuğun Türk Bayrağı'nı gördüğünde, durup onu öpmesiyle başlıyor. Yaşlı bir teyze, evinin kapısında asılı bayrağı öpüp dua ediyor. Apartmanda, manavda, inşaat işçilerinin ellerinde Türk Bayrağı dalgalanıyor. Türk Bayrağı'nı kıvrılmış gören çoluk çocuk herkes durup onu düzeltip, öyle yoluna devam ediyor. Sanatçı Ali Poyrazoğlu'nun seslendirdiği reklam filmi, "Duyanlara Duymayanlara, biz onu seviyoruz, çok seviyoruz" mesajıyla sona eriyor.