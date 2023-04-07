"10 yıl sonra mobil uygulamalar sitelerden fazla rağbet görecek”

İşletmelere ve insanlara kolay ve erişilebilir bir mobil uygulama dünyası sunabilmek amacıyla 2015 yılında Taptoweb’i kurarak çalışmalarına başlayan Enes Zahid Urhan, mobil uygulama kullanımının son yıllarda hızla arttığını dile getirdi. Günümüzde kullanım alışkanlıkları nedeniyle internet sitelerinin mobil uygulamalardan daha fazla olduğunu belirten Urhan, yakın gelecekte bu durumun tersine döneceğini söyledi: “Statista ve Siteefy verilerine göre dünya çapında her gün ortalama 250 bin web sitesi açılıyor. Mobil uygulama tarafında ise bu sayı günlük 3 bin 500’e ulaşıyor. Ancak mobil uygulama kullanımı hızla artıyor. Bundan 10 yıl sonra internet siteleri yerine mobil uygulamalar daha fazla rağbet görecek.”

Her yıl daha fazla uygulama indiriliyor

Enes Zahid Urhan, mobil uygulama indirmelerinin 2022 senesinde bir önceki yıla oranla yüzde 9 oranında arttığını, bu artışın 2023’te ve önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini ve oranın giderek artacağını söyledi: “Mobil ekosistem giderek büyüyen bir yapı. Çünkü günümüzde iş süreçleri dijital dünya üzerinden yürütülüyor. Üreticilerin büyük bölümü, ürünlerini mobil uygulamalar vasıtasıyla tüketiciye ulaştırıyor. Tüketiciler ihtiyaçlarını bu uygulamalar üzerinden karşılıyor. Mobil sektörü, oyun ve eğlencenin de merkezini oluşturuyor. Dijital dünyada sosyalleştiğimiz platformların mobil uygulamaları da en çok rağbet görenler arasında. Kısacası mobil uygulamalar; alışveriş, eğlence ve iletişim için giderek olmazsa olmaz bir hâl alıyor. Dolayısıyla mobilin yükselişinin devam edeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.”

Mobil uygulama oluşturmak artık daha kolay

Mobil uygulama oluşturma sürecinin de gelişen teknolojiyle birlikte kolaylaştığını ifade eden Enes Zahid Urhan, Taptoweb çatısı altında kullanıma sunulan Easyapp’in kendi uygulamasını oluşturmak isteyenlere büyük kolaylık sunduğunu belirtti: “Mobil uygulama oluşturmak önceden karmaşık bir süreç gerektiriyordu. Bunun için kodlama gibi teknik bilgilere hâkim olmak temel şarttı. Günümüzde ise dijital dünyanın kapıları ardına kadar açıldı. Artık herkesin kendi mobil uygulamasını kolayca oluşturması mümkün. Söz konusu dijital dönüşüm sayesinde de mobil uygulamalarının sayısının artacağı bir gerçek.”