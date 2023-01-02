100. yılı 1923’üncü istasyonuyla karşılıyor

Petrol Ofisi Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Petrol Ofisi Grubu olarak Cumhuriyetimizin 100. yılına 1923’üncü istasyonumuzla girmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde, milyonlarca misafirimizi ağırladığımız istasyonlarımızda, sektöre öncülük eden ürün ve hizmetlerimizi sunmak için sürekli çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’nin öncü enerji altyapı grubu olmayı hedeflediklerini bu hedefin getirdiği sorumlulukların farkında olduklarını vurgulayan Abbasoğlu, “Akaryakıt ve madeni yağ pazarlarındaki geleneksel liderliğimizi korurken, attığımız her adımda ülkemizin enerji koridoru konumunu güçlendirecek altyapı ve yenilikçi teknolojilere yatırım yapıyor, yarattığımız ölçek ekonomisi ile ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katma değer sağlayacak girişimler yaratmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.