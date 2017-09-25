110 yıllık Feilo Sylvania Türkiye pazarına girdi

25 Eylül 2017

İMAM GÜNEŞ

İSTANBUL - Feilo Sylvania, Türkiye pazarında. 110 yıllık tarihi bulunan aydınlatma sektörünün uluslararası markası, Kavacık'ta ofis kurdu. 3 ay önce Türkiye pazarına giren şirket, ilk yılında yüzde 7'lik pazar payını hedefliyor. 5 kişilik satış ekibi bulunan şirket, Dubai'daki ekipten de destek alıyor. Geçen yılın Ocak ayında Çinli şirket Feilo tarafından satın alınan Sylvania, Feilo Slyvania olarak uluslararası pazarda dengeli bir şekilde büyümek istiyor. Bu kapsamda Türkiye'yi stratejik olarak önemli gören şirket, Türkiye'de kalıcı olmak istiyor. Şirketin, Türkiye'de uzun vadede üretim planı da var.

'Bulunduğumuz ülkelerde en az yüzde 5'lik pazar payımız var'

DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Feilo Sylvania Dünya Başkanı Christian Schraft, şirketin Türkiye'deki hedefleri hakkında bilgi verdi. Feilo'nun Sylvania'yı satın alma sürecini anlatan Schraft, Feilo'nun Çinli, güçlü bir marka olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "2016'nın Ocak ayında Feilo, uluslararası pazarda büyümeye karar verdiğinde Sylvania'yı satın alma kararı aldı. Çinli firma, bu sayede dünya pazarında daha dengeli büyümek istiyor. Feilo, daha çok sokak aydınlatması konusunda uzmanlaşmış, biz de iç aydınlatmalar, ofis aydınlatmaları konusunda uzmanız. Ülkelere göre değişmekle birlikte yüzde 5-15 arasında bir pazar payımız bulunurken, Latin Amerika'da yüzde 40'lık bir pazar payımız var." Feilo Sylvania olarak Türkiye'deki ilk yılında minimum yüzde 7 pazar payı hedeflediklerini aktaran Schraft, istihdam konusunda yüzde 100 organizasyon ile büyümek istediklerini vurguladı.