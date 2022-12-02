127 bin satıcı, 71 milyon ürün sattı

Trendyol platformunda kampanya döneminde indirim yapan işlet­melerin satışları normal zamana göre 4 kat artarken, bin 42 kadın girişim­ci ilk kez satış yaparak ekonomiye katıl­dı. Kampanyalarda sağlanan indirimler ile 2 milyar lira müşterinin cebinde kaldı. Trendyol’un Kasım kampanyalarında 2 milyona yakın ürün ise yüzde 50 ve üzeri indirimle müşteriyle buluştu.

1 milyarı aşkın ziyaret

Trendyol bu yıl da, müşterilerinin iste­dikleri ürünlerdeki indirimlerden hızlı haberdar olması için “favorileme” özelli­ğini kullandı. Kasım kampanyaları saye­sinde, toplam 2 milyar lira müşterilerin cebinde kaldı. Kasım kampanyalarında bin 42 kadın girişimci de ilk kez satış yapa­rak, ekonomiye katkı sağlarken, kasım ayı süresince Trendyol’da satış yapan kadın girişimci sayısı 11 bini geçti. Trendyol’a Kasım ayı boyunca 1 milyarı aşkın ziyaret gerçekleşirken platformdaki, günlük aktif müşteri sayısı 25.6 milyona ulaştı.