127 bin satıcı, 71 milyon ürün sattı
Trendyol, kasım ayında gerçekleştirdiği yılın en büyük kampanyaları olan “Süper İndirim Günleri” ve “Efsane Günler” sonuçlarını açıkladı. Kampanyalarla birlikte Kasım ayında 11 milyon kişi, 127 bin satıcıdan, 71 milyon adetin üstünde ürün satın aldı.
Trendyol platformunda kampanya döneminde indirim yapan işletmelerin satışları normal zamana göre 4 kat artarken, bin 42 kadın girişimci ilk kez satış yaparak ekonomiye katıldı. Kampanyalarda sağlanan indirimler ile 2 milyar lira müşterinin cebinde kaldı. Trendyol’un Kasım kampanyalarında 2 milyona yakın ürün ise yüzde 50 ve üzeri indirimle müşteriyle buluştu.
1 milyarı aşkın ziyaret
Trendyol bu yıl da, müşterilerinin istedikleri ürünlerdeki indirimlerden hızlı haberdar olması için “favorileme” özelliğini kullandı. Kasım kampanyaları sayesinde, toplam 2 milyar lira müşterilerin cebinde kaldı. Kasım kampanyalarında bin 42 kadın girişimci de ilk kez satış yaparak, ekonomiye katkı sağlarken, kasım ayı süresince Trendyol’da satış yapan kadın girişimci sayısı 11 bini geçti. Trendyol’a Kasım ayı boyunca 1 milyarı aşkın ziyaret gerçekleşirken platformdaki, günlük aktif müşteri sayısı 25.6 milyona ulaştı.