14 firmaya danışmanlık hizmeti veriyor

16 Kasım 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Finansal danışmanlık ve koçluk hizmetleri veren Salt Finans,14 firma ile aktif olarak çalışıyor. Salt Finans’ın kurucusu ve Genel Müdürü Serbülent Altıparmak, firmalarının bir yıl önce kurulduğunu belirterek, “Kayseri’de finansal yönetim ve danışmanlık anlamında hizmet veren ilk ve tek kurum biziz. 2 mali müşavir, 2 avukat, 1 bağımsız denetçi ve 2 eğitmen desteği ile Kayseri, Ankara ve İstanbul merkezli 14 firmanın finansal yöneticiliğini ve eğitim danışmanlığını yapıyoruz” dedi. Bankalarla aynı dili konuşamayan firmaların içinde bulundukları zorlukları aşmasında son derece profesyonel bir yaklaşım sergilediklerini aktaran Altıparmak, “Etkin finans yönetiminin, ekonomik bağlantıların ve kaynak sağlayıcıların iyi seçilmesi ve yönetilmesi gerekiyor” dedi.