15 milyon euroluk yatırım yaptı, Rusya’da hızlanacak

Nurdoğan A. ERGÜN

Kablo rakoru ve medikal üretim pazarında 45 yılı aşkın süredir katma değerli üretim yapan Bimed, 15 milyon euroya mal olan yeni fabrikasını mayıs ayında devreye alacak.

Yüzde 90 ihracata çalışan ve 70’ten fazla ülkeye ürün veren firma, 2024 yılında Amerika ve Rusya pazarlarında büyüme kararı aldı. Halihazırda 40 milyon dolarlık ihracatın büyük bir kısmını Almanya başta olmak üzere Hong Kong, ABD ve İspanya gibi ülkelere yaptıklarını açıklayan Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, bu yıl Rusya’da yüzde 50, ABD’de yüzde 40 ihracat artışı hedeflediklerini bildirdi.

Mertöz, “Rusya’ya uygulanan ambargolar ticareti zorluyor. En önemli pazarlarımızdan bir tanesi olan Rusya’da başarılı bir politika yürütme hedefi olan otoritemiz, inşallah bu konuyu da çözüme kavuşturur ve ticaretin önünde bir engel kalmaz” dedi.

Yeni fabrikayla kapasite yüzde 30 artacak

Zorluklarıyla hatırlanacak bir yılın geride bırakıldığını söyleyen Mertöz, sanayici olarak ülkenin geleceğine güvendiklerini, bu nedenle yatırımlara ve ülke ekonomisine katma değer üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Son yatırım olarak Hadımköy’deki fabrika yatırımını anlatan Mertöz, “Grup içinde en büyük firmamız olan Bimed için yaptığımız fabrika için şimdiye kadar 13 milyon euro harcadık, 15 milyon euroya tamamlayacağız. Mayıs ayında yeni fabrikaya taşınmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi. Bimed Türkiye ve Bimed Romanya olmak üzere toplam çalışan sayısının 650 kişi olduğunu açıklayan Mertöz, yeni fabrika ile kapasitenin yüzde 30 artacağını, aynı artışı istihdam tarafında da sağlayacaklarını dile getirdi.

“Medikalde ithalatı azaltacağız”

Bimed olarak Türkiye’nin önde gelen AR-GE merkezlerinden biri olduklarını ve private label üretimden markaya geçtiklerini de hatırlatan Mertöz, bugün ihraç birim değerlerinin kilogramda 28 dolar olduğunu kaydetti. Mertöz, “Bugün kablo rakoru üretim ve satışta Avrupa’nın 1 numarasıyız. Bunu kolay kolay kaptırmayacağız” diye konuştu. Yeni fabrikada sadece kablo rakoru imalatının yapılacağını, böylece karlılık ve verimliliğin daha da artacağını söyleyen Mertöz, mevcut fabrikada ise sadece medikal üretim bölümünün kalacağını duyurdu.

Böylece medikal tarafında da büyüme fırsatı yakalayacaklarını ileten Mertöz, medikal tarafta, ağırlıklı olarak akciğer hastalarının kullanmış olduğu cihazları ilaç fabrikalarına verdiklerini kaydetti. Mertöz, “Bu alanda 4 farklı ürünümüz var. Şu anda Türkiye’nin önde gelen ilaç fabrikalarına bu ürünleri veriyoruz. Bu ürünler de bizim üretimimiz ve satışımızın 3 katı kadar ithalatı söz konusu. Türkiye’de, bu ürünlerin ithalatını azaltmaya çalışıyoruz” dedi.

Yurtdışı pazarlarda yatırımlarla da büyüdüklerini anlatan Rıdvan Mertöz, şunları söyledi: “Hem Bimed’i hem de diğer firmalarımızı büyütmek için gelecek planlarımız var. RSM Grup olarak, Almanya’da Avrupa ile irtibatı daha da hızlandıracak, ticareti kolaylaştıracak bir üs kurduk. 10 milyon euro yatırımla kurduğumuz bu lojistik üssü ile Türk ihracatçılara hizmet edeceğiz. Romanya’da da üretim tesisimiz var. Ülkemiz ekonomisine değer katmak için gece gündüz durmadan çalışıyoruz.”

Kadın istihdamı ve eğitim öncelikli konu

Grup olarak kadın istihdamına özellikle çok önem verdiklerinin altını çizen Rıdvan Mertöz, sektörde kadın istihdamı oranının yüzde 20 olduğunu, Bimed’de ise bu oranın yüzde 32’ye ulaştığının bilgisini paylaştı. Kalifiye eleman bulmanın son yıllarda en büyük sorunlardan bir tanesi olduğunu ifade eden Mertöz, “Çevremizdeki 3 meslek lisesinden, kapasitenin çok üstünde stajyer alımı yaparak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin üstüne titriyoruz. Eğitimöğretim yılının sonunda da bu öğrencilerin bir kısmını işe alıyoruz. Hepsinin işe yerleşimi konusunda mücadelemizi veriyoruz” dedi.