150 Suriyeli kadın Şekeroğlu için çerez tatlısı yapıyor

26 Ocak 2018

Hüsnügül ŞURGUN

KİLİS - Kilis’te faaliyet gösteren Şekeroğlu Baharat, Kilis Valiliği’nin onayıyla Kilis Öncüpınar Konteyner Kent’indeki 150 Suriyeli kadına çerez tatlısı ürettiriyor. Günlük 5 bin kavanoz üretim yapılan Konteyner Kent’teki ürünlerin tamamına yakını ihraç ediliyor.

Şekeroğlu olarak çerez tatlısında Türkiye’deki en yüksek kapasitenin kendilerinde olduğu iddiasında bulunan Şekeroğlu Baharat kurucusu Necmettin Şekeroğlu, ”Çerez tatlısının üretimi tamamen Öncüpınar Konteyner Kent’teki 150 Suriyeli kadın işçilerin el emeği ile üretilmektedir. Çerez tatlısı tamamen doğal bir ürün ve kuruyemişlerden üretiliyor. Ağırlıklı yer fıstığı olmak üzere antep fıstığı içi, fındık içi, badem , kayısı çekirdeği, ceviz, karamel, fruktoz şurubu, doğala özdeş bal aroması ve bazen de incir kullanılarak yapılıyor. Bu kuruyemişler tek tek sıra sıra kavanozlara büyük bir özenle diziliyor. Böyle emek yoğun ve doğal bir ürün olduğu için yurt dışından yoğun talep alıyoruz. Çerez tatlısı üretimimizin tamamına yakınını ihraç ediyoruz. İhracat yaptığımız ülkelerin başında Kuzey Irak, Cezayir, Dubai, Rusya ve Amerika var” şeklinde konuştu.

"Tek kullanımlık menengiç kahvesi"

Yöresel ürünlere ağırlık verdiklerini söyleyen Şekeroğlu, “Zahter, menengiç kahvesi ve çiğ köfte setinde firma olarak bir çok yeniliğe imza attık. Pratik Köfte Setlerini ülkemize ilk sunan firma Şekeroğlu, yakın zaman da bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun süren çalışmalar neticesinde menengiç kahvesini tek kullanımlık hazır paketlerde sunmaya başladık. Bu tam bir inovasyon. Sıcak suyun içine atıyorsunuz karıştırıyorsunuz hazır. Üstelik çok özenseniz dahi o lezzeti yakalamak öyle kolay olmuyor. İlki gerçekleştirince ürünümüze olan ilgide yoğun. Çok sayıda ürün grubumuz olmasına rağmen yöresel ürünlerin pazarlamasına yönelik çalışmalarımız daha yoğun” ifadelerini kullandı.

Çok sayıda ürün ve markası var

Sektörde çeyrek asırı geride bıraktıklarını aktaran Şekeroğlu, “3 bin 500 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 10 bin metrekarelik bir alanda üretim yapıyoruz. Şekeroğlu markasıyla her çeşit baharat, kahvaltılık zahter, klasik ve toz menengiç kahvesi, dibek kahvesi, hazır salep, çerez tatlısı, nar ekşisi ve nar ekşili soslar, Kafkaform markası ile bitkisel ürünler, Sıra ve Sıla markasıyla pratik çiğ köfte setleri, Paşa Keyfi markası ile Türk kahvesi ve Osmanlı kahveleri ve ayrıca Kahvemo markasıyla üretilen onlarca çeşit hazır kahve çeşitlerini kapsayan geniş bir yelpazede üretim yapmaktayız ve müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız. Şu an toplamda 15 tane markamız var, bunun yaklaşık 10 tanesini aktif kullanıyoruz. Ayrıca on çeşit ürün grubumuz var. Türkiye geneli yaklaşık 40'a yakın bayimiz var. Merkezi Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde baharatçılara ürün veriyoruz” diye konuştu.

Geçen yıl yaklaşık 2 milyon dolar ihracat yaptıklarını söyleyen Şekeroğlu, “Bu yıl için hedeflenen ihracat rakamımız ise 3 milyon dolar. Hedef pazarlarımız arasında Rusya ve Dubai var. Dubai de 5 ay 10 gün süren tanıtım fuarları düzenleniyor. Bu yıl ekim ayında başlayacak bu programa bizde katılacağız” dedi.