1983Beyoğlu’ndan 25 milyon TL'lik ‘tatlı’ yatırım

Hamide HANGÜL

Sevgililer günü ile çikolata üreticilerinde tatlı bir telaş yaşandı. Kalp şekline bürünen fındıklı, bademli ya da fıstıklı çikolatalar en tatlı hediye alternatifleri oldu. Sevgiyi anlatmanın en lezzetli hali çikolata üretimi bugün yıllık 237 ton üretime sahip. Günümüzde vegan, glütensiz gibi sağlık tercihlerin arasındaki seçenekler de pazarı güçlü büyümesinin itici güçlerinden. Çikolata sektörüne 2015 yılında adım atan 1983Beyoğlu Çikolata & Kahve’nin Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin, Beyoğlu’nun ünlü kırma çikolatasını ve kahve konseptini yurt dışına da taşımız genç bir girişimci.

Yurt dışında büyüyecek

Her yıl büyüyen çikolata pazarında yurt içinde ve yurt dışında yatırım yapmaya devam edeceklerini açıklayan Seda Sezer Şahin, yatırım planları hakkında şunları söyledi; “Türkiye genelinde 25, yurt dışında Irak Erbil ve Azerbaycan Bakü’de olmak üzere 3 şubemiz bulunuyor. Franchise sistemi ile büyümemize devam ediyoruz. Yurt içinde hızlı büyümemiz devam ederken yurt dışında Dubai ve Katar ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yurt dışında 3 yıllık bir hedefte şube sayımızı yaklaşık 25 milyonluk bir yatırımla 3’ten 10’a çıkarmayı hedefliyoruz.”

40 metrekarelik bir mağazada doğdu

Markanın nasıl doğduğunu da anlatan Seda Sezer Şahin evlilik dolayısıyla yerleştiği Antalya’nın en işlek caddesinde duyduğu tramvay sesinin, kendisine Beyoğlu’nu ve o meşhur kırma çikolatasını hatırlattığını dile getirdi. Şahin, “40 metrekare bir mağazada Antalya’nın ilk çikolata ve kahveden oluşan konseptini kurduk. Yürüyüş caddesini saran çikolatalar ve cadde üzerine koyduğumuz masa ve sandalyelerde, misafirlerimize Beyoğlu atmosferi oluşturduk” dedi.

Sadece yurt içinde değil, yurt dışından da yoğun talep gördüklerini dile getiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurt dışında tatlıya ilgi yüksek. Özellikle eritilmiş Belçika çikolatasından hazırlanan tatlılar ve Beyoğlu kırma, spesiyal çikolatalar ilgi çekiyor. Çeşmeden akan çikolatalar, yatırımcı adaylarının gözdesi. Geleneksel Türk kahvesi ve kendimize özel 7 çeşit aromadan oluşan Beyoğlu kahvesi, Bakü ve Erbil’de satışı en yüksek ürünler. Yurt dışı ağımızı genişletmek için şu anda Dubai ve Katar’dan 6 farklı yatırımcı adayıyla görüşüyoruz. Doğru noktada hizmet verebilmek adına ince eleyip sık dokuyoruz.”

Kakao yılda 3 defa fiyatlanıyor

Dünyadaki en büyük gıda pazarından birinin de çikolata olduğuna işaret eden Şahin, iklim koşulları, üretim şartları ve lojistik göz önünde bulundurulduğunda, yılda 3 kere hammaddeleri kakaoda fiyat artışı yaşandığını, kakaoda maliyetin yükselmesinin üretim fabrikalarına da yansıdığını belirterek, “Bu geçişi minimum düzeyde yansıtıyoruz” dedi. Çikolata ve kahvede ton üzerinden anlaşmalar yaptıklarına da işaret eden Şahin, hammaddede dış alıma bağlı olduklarını, o nedenle toplu anlaşmalarla stoklarını güncel tuttuklarını söyledi.

Yurt içinden ortaklık önerisi alıyoruz ancak düşünmedik

Online satışların da önemine dikkati çeken Şahin, “Dijital satışlarımız, ciromuzun yüzde 18’ini oluşturuyor. Yiyecek aplikasyonlarında yer alıp misafirlerimize şubelerimizin bulunduğu bölgelerde çikolatalarımızı ulaştırıyoruz” dedi. Yurt içinden ortaklık teklifleri de aldıklarını söyleyen Seda Sezer Şahin, “Ortaklık ve satış teklifleri geliyor, ağırlıklı yurt içinden ancak değerlendirmedim” diye konuştu.

Sevgililer gününde satışlarımız %35 arttı

Sevgililer günü dolayısıyla satışların arttığına da işaret eden Seda Sezer Şahin, şu açıklamalarda bulundu: “Sevgililer Günü’ne özel oluşturduğumuz çikolata koleksiyonumuz satışlarımızı yüzde 35 oranında arttırdı. Bu özel gün için üretilen kalpli, frambuaz aromalı spesiyal ürünlerimiz, tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Sevgililer günü için erkek misafirlerimiz, daha çok çikolata alıyor. Rutin günlerimizde kadın misafirlerimizin çikolata alımı ise daha yüksek.” Türkiye’de toplam çikolata üretiminin yıllık yaklaşık 237 bin ton olduğunu söyleyen Şain, “Trendlere ayak uyduran bir sektör. O nedenle çikolata pazarı güçlü ve etkin şekilde büyüyor. Kahve sektörü ise geçen yılın ilk 6 ayında adetsel olarak yüzde 39,4 büyüme gösterdi. Cirosal bazda ise 3 yılda yüzde 70’in üzerinde büyüme gösterdi” dedi.