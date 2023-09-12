2 aracı kurum Türk Traktör'ün hedef fiyatını yeniledi!
Türk Traktör'ün 2. çeyrek bilanço verilerine göre şirketin net karı 2023 2. dönemde 3.578.882.310 TL olmuştu. Bilançoların açıklanmasından sonra da aracı kurumlar hedef fiyatlarını güncellemeye başladı. Deniz Yatırım, Türk Traktör için hedef fiyatını 861,8 TL’den 1412,6 TL’ye, Gedik Yatırım, Türk Traktör için hedef fiyatını 443,37 TL’den 973,24 TL’ye yükseltti.
Türk Traktör'ün 2. çeyrek bilanço verilerine göre şirketin net karı 2023 2. dönemde 3.578.882.310 TL olmuştu. Şirketin 2022 yılı 2. çeyrek itibariyle net dönem karı 959.322.000 TL'ye seviyesinde gerçekleşmişti. Bilançoların açıklanmasından sonra da aracı kurumlar hedef fiyatlarını güncellemeye başladı.
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, Türk Traktör için hedef fiyatını 861,8 TL’den 1412,6 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “al” olarak sürdürdü.
Gedik Yatırım
Gedik Yatırım, Türk Traktör için hedef fiyatını 443,37 TL’den 973,24 TL’ye yükselterek, tavsiyesini “endeks üstü getiri” den “endekse paralel getiri”ye revize etti.