2. İkiztepe Sağlık Zirvesi Samsun'da başladı

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın zirvenin açılış konuşmasında, Türkiye'nin tüm bölgelerinde ve 34 ülkede hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu haline geldiklerini söyledi. Sağlık sektöründe olduğu gibi Türkiye'nin sanayi, ihracat, teknoloji ve özellikle savunma sanayisine ev sahipliği yapan bir ülke konumuna geldiğini belirten Aydın, şu görüşleri dile getirdi:

"Türkiye sağlık sektöründe de dünyanın en önemli pazarlarından biri olacak. Samsun da şüphesiz, Türkiye'de bu işi en önde taşıyan şehirlerden biri olacak. İnanıyoruz ki yakın tarihte teknolojisiyle turizmiyle sanayisiyle Samsun, dünyada çok üst seviyelere ulaşmış bir şehir olacaktır."

2023'te 62 milyar liralık sağlık turizmi yatırımı yapıldı

Aydın, Bakanlık verilerine göre Türkiye'de sağlık turizmi alanında 2023'te 404 yatırım teşvikiyle 62 milyar liralık yatırım yapıldığını anlatarak, "Bugün 23 ülkeyi konuşuyorken, inşallah önümüzdeki sene 50 ülkeden katılımcıları, misyonerleri burada misafir edeceğimiz bir toplantıya, zirveye ulaşacağımıza inancımız tam. Bu zirvenin başta şehrimiz olmak üzere ülkemiz ekonomisine, ihracatımıza, istihdamımıza ve özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki yatırımlara öncülük etmesini niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru, 2022'de ilkini gerçekleştirdikleri İkiztepe Sağlık Zirvesi'nin kente ve ülkeye sağlık turizmi açısından oldukça katkı sağladığını vurguladı. İlk zirve sonrasında bir yıl içinde sağlık turizmine ilave 3 milyon dolar, tıbbi cihaz ve malzeme ihracatına 3.5 milyon dolar katkı sağlandığına dikkat çekti.

Programa, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ile sağlık sektöründen temsilciler katıldı. Ticaret Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ve İl Sağlık Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen İkiztepe Sağlık Zirvesi, 18 Mayıs'ta sona erecek.