2 yılda 100 okulun kapı ve penceresini yenileyecek

Başak Nur GÖKÇAM

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat’ta yaşanan depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Yaraların hâlâ sarılmakta güçlük çekildiği deprem bölgesinin sessizliğinden en fazla etkilenenler ise çocuklar oldu.

Cumhuriyet’in 100. yılına denk gelen yeni yılda çocukların daha iyi eğitim alması için Egepen Deceuninck, ‘Geleceğe Açılan Pencere’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında ilk etapta Adıyaman, Hatay, Adana ve Gaziantep’te depremden etkilenen 25 okulun yenileme çalışmalarını gerçekleştirecek şirket, 2 yıl içinde projedeki illere Kahramanmaraş’ı da dahil ederek 100 okula ulaşacak.

Egepen Deceuninck Genel Müdür Yardımcısı Tamer Özen, “Bu tür sosyal sorumluluk projelerini daha da genişletmeyi planlıyoruz. İhtiyaç duyulan bölgelerdeki okulların kapı ve pencere yenileme ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların yanı sıra, enerji verimliliği ve izolasyon gibi konularda da okullarımızı daha modern ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Toplumsal sorumluluk bilinciyle, daha birçok projede ülkemizin dört bir yanındaki ihtiyaçları karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diyerek gelecek süreçte vakıflarla iş birlikleri yapılmaya açık olunduğunun da sinyalini verdi.

Egepen Deceuninck olarak sürdürülebilirliğe yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Tamer Özen, “2015 yılında, Avrupa'nın hedeflediği çevre standartlarını belirlediği süreden önce tamamlayarak, çocuklarımıza daha temiz bir çevre bırakmayı hedefledik. 2004'te başlattığımız yüzde 100 geri dönüşümlü TPE conta kullanımı ve çevre dostu kalsiyum-çinko stabilizan ile profil üretimi, çevresel adımlarımızın sadece birkaçıdır. Özellikle, Avrupa Birliği'nin oluşturduğu VINYL 2010 (PVC Endüstrisi Gönüllü Avrupa Kurulu) ilkesine uyarak, ağır metal içeriğini azaltma ve sonunda ortadan kaldırma taahhüdümüz bulunuyor” diye konuştu.

Üretim sırasında ortaya çıkan plastik atıkların öncelikle sınıflandırılarak ayrıştırıldığını belirten Özen, “Kaliteli ve geri dönüştürülebilir plastik atıklar, yeni ürünlerin üretimi için tekrar kullanılırken, geri dönüştürülemeyen plastik atıklar, çevre dostu yöntemlerle, yetkili kuruluşlar aracılığıyla bertaraf ediliyor” dedi.

Yenilenebilir enerjiye yatırım

Çevresel etkileri azaltmak ve operasyonel maliyetleri düşürmenin önemine vurgu yapan Özen, “Güneş enerjisi panelleri, rüzgâr enerjisi türbinleri veya biyogaz gibi yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmayı sürekli değerlendiriyoruz. Son yıllarda, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konularında yaptığımız araştırma ve geliştirmeler sayesinde fabrikalarımızın enerji tüketimini önemli ölçüde optimize ettik. Gelecekte, bu yatırımlarımızı artırarak daha yeşil ve sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.