20. yılında Google Haritalar'ın 'en'leri açıklandı! Türkiye'nin ilk 20'sinde nereler var?
Gitmek istediği yere kolayca ulaşmak ve o yer hakkında bilgi edinmek isteyen 2 milyardan fazla kişi her ay Google Haritalar’ı kullanıyor. 500 milyondan fazla kişi ise her yıl aynı mecraya yorum, fotoğraf ve puanlamalarıyla katkı sağlıyor. Google Haritalar’ın 20. yılına özel bir çalışma yapıp en çok incelenen lokasyonları açıklandı.
İstediğimiz yere kolayca gitmemizi tarif eden bir platform olmanın ötesinde dünyayı keşfetme şeklimizi değiştiren Google Haritalar 20. yılını, dünya çapında en çok incelenen lokasyonları içeren özel listeler hazırlayarak kutladı.
Türkiye'den 15 ilden 60 lokasyon listelerde
20. yıla özel hazırlanan “En çok incelenen 20 lokasyon” listeleri, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların en çok incelediği yerleri bir araya getirerek, şehirlerin simge noktalarından doğal güzelliklere, tarihi mirastan popüler müzelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan özel bir keşif rehberi sunuyor.
Türkiye listelerinde de 15 şehirden toplam 60 farklı lokasyon en çok incelenenler arasına girerken; İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi şehirler, tarihi, kültürel ve doğal alanlarıyla listede en fazla yer bulan şehirler oldu.
Ziyaret etmek için en çok incelenen lokasyonlar
1. Galata Kulesi, İstanbul
2. Anıtkabir, Ankara
3. Yerebatan Sarnıcı, İstanbul
4. Pamukkale Travertenleri, Denizli
5. Taksim Meydanı, İstanbul
6. Manavgat Şelalesi, Antalya
7. Side Antik Kenti, Antalya
8. Apollon Tapınağı, Antalya
9. Koza Han, Bursa
10. Düden Şelaleleri, Antalya
11. Pierre Loti Tepesi, İstanbul
12. Efes Antik Kenti, İzmir
13. Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale
14. Kemeraltı Çarşısı, İzmir
15. İzmir Tarihi Asansör, İzmir
16. İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa
17. Beyazıt Meydanı, İstanbul
18. Eski Foça Sahili, İzmir
19. Damlataş Mağarası, Antalya
20. Tophane Saat Kulesi, Bursa
En çok incelenen parklar
1. Gülhane Parkı, İstanbul
2. İBB Emirgan Korusu, İstanbul
3. Güvenpark, Ankara
4. Saklıkent Milli Parkı, Antalya
5. Yıldız Parkı, İstanbul
6. Trabzon Meydan Parkı, Trabzon
7. Aşağı Düden Şelalesi, Antalya
8. Gençlik Parkı, Ankara
9. İzmir Kordon Alsancak, İzmir
10. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya
11. Uludağ Milli Parkı, Bursa
12. Kuğulu Park, Ankara
13. Bahçeşehir Göleti, İstanbul
14. Caddebostan Sahili, İstanbul
15. Kültürpark, İzmir
16. Karaalioğlu Parkı, Antalya
17. Kültür Parkı, Bursa
18. Maltepe Sahil Parkları, İstanbul
19. Kyoto Japon Parkı, Konya
20. Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul
En çok incelenen müzeler
1. Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul
2. Mevlana Müzesi, Konya
3. Miniatürk, İstanbul
4. Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul
5. Göbeklitepe, Şanlıurfa
6. Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep
7. Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir
8. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul
9. Efes Arkeoloji Müzesi, İzmir
10. Beylerbeyi Sarayı, İstanbul
11. Harbiye Şelalesi, Hatay
12. Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir
13. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara
14. Atatürk Köşkü, Trabzon
15. Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul
16. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara
17. Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya
18. Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara
19. Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Denizli
20. Bandırma Vapuru, Samsun
Rakamlarla Google Haritalar'ın 20 yılı
2024’te Google Haritalar, kullanıcılarına toplam 1 trilyon kilometrelik yol tarifi sundu.
Google Haritalar’da 250 milyon işletme ve mekan listelenmiş durumda.
500 milyon kişi her yıl Google Haritalar’a katkıda bulunuyor.