20. yılında Google Haritalar'ın 'en'leri açıklandı! Türkiye'nin ilk 20'sinde nereler var?

İstediğimiz yere kolayca gitmemizi tarif eden bir platform olmanın ötesinde dünyayı keşfetme şeklimizi değiştiren Google Haritalar 20. yılını, dünya çapında en çok incelenen lokasyonları içeren özel listeler hazırlayarak kutladı.

Türkiye'den 15 ilden 60 lokasyon listelerde

20. yıla özel hazırlanan “En çok incelenen 20 lokasyon” listeleri, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların en çok incelediği yerleri bir araya getirerek, şehirlerin simge noktalarından doğal güzelliklere, tarihi mirastan popüler müzelere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan özel bir keşif rehberi sunuyor.

Türkiye listelerinde de 15 şehirden toplam 60 farklı lokasyon en çok incelenenler arasına girerken; İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi şehirler, tarihi, kültürel ve doğal alanlarıyla listede en fazla yer bulan şehirler oldu.

Ziyaret etmek için en çok incelenen lokasyonlar

1. Galata Kulesi, İstanbul

2. Anıtkabir, Ankara

3. Yerebatan Sarnıcı, İstanbul

4. Pamukkale Travertenleri, Denizli

5. Taksim Meydanı, İstanbul

6. Manavgat Şelalesi, Antalya

7. Side Antik Kenti, Antalya

8. Apollon Tapınağı, Antalya

9. Koza Han, Bursa

10. Düden Şelaleleri, Antalya

11. Pierre Loti Tepesi, İstanbul

12. Efes Antik Kenti, İzmir

13. Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale

14. Kemeraltı Çarşısı, İzmir

15. İzmir Tarihi Asansör, İzmir

16. İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa

17. Beyazıt Meydanı, İstanbul

18. Eski Foça Sahili, İzmir

19. Damlataş Mağarası, Antalya

20. Tophane Saat Kulesi, Bursa

En çok incelenen parklar

1. Gülhane Parkı, İstanbul

2. İBB Emirgan Korusu, İstanbul

3. Güvenpark, Ankara

4. Saklıkent Milli Parkı, Antalya

5. Yıldız Parkı, İstanbul

6. Trabzon Meydan Parkı, Trabzon

7. Aşağı Düden Şelalesi, Antalya

8. Gençlik Parkı, Ankara

9. İzmir Kordon Alsancak, İzmir

10. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya

11. Uludağ Milli Parkı, Bursa

12. Kuğulu Park, Ankara

13. Bahçeşehir Göleti, İstanbul

14. Caddebostan Sahili, İstanbul

15. Kültürpark, İzmir

16. Karaalioğlu Parkı, Antalya

17. Kültür Parkı, Bursa

18. Maltepe Sahil Parkları, İstanbul

19. Kyoto Japon Parkı, Konya

20. Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul

En çok incelenen müzeler

1. Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul

2. Mevlana Müzesi, Konya

3. Miniatürk, İstanbul

4. Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul

5. Göbeklitepe, Şanlıurfa

6. Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep

7. Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir

8. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul

9. Efes Arkeoloji Müzesi, İzmir

10. Beylerbeyi Sarayı, İstanbul

11. Harbiye Şelalesi, Hatay

12. Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir

13. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara

14. Atatürk Köşkü, Trabzon

15. Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul

16. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara

17. Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya

18. Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara

19. Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Denizli

20. Bandırma Vapuru, Samsun

Rakamlarla Google Haritalar'ın 20 yılı

2024’te Google Haritalar, kullanıcılarına toplam 1 trilyon kilometrelik yol tarifi sundu.

Google Haritalar’da 250 milyon işletme ve mekan listelenmiş durumda.

500 milyon kişi her yıl Google Haritalar’a katkıda bulunuyor.