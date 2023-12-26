200 milyon TL yatırımla İzmir’e Solar-Lab kuruluyor

Özlem SARSIN

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED), İzmir’in Urla İlçesi’ne Solar-Lab kurmak için çalışmalara başladı. İmar çalışmaları başlayan proje, 7 dönüm arazi üzerine ve 200 milyon lira yatırım harcaması ile inşaa edilecek. Projede İzmir Yüksek Teknolojisi ile birlikte hareket ettiklerini ve İzmir Kalkınma Ajansı tarafından desteklendiğini kaydeden GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Murat Özdemir, “Biz GENSED olarak İzmir’i güneşin başkenti yapmak istiyoruz.

Solar-Lab projesinin temellerini önümüzdeki mart ayında atmayı ve 2024 yılı sonunda faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Sektörümüzün ve ülkemizin böyle bir projeye ihtiyacı vardı. GENSED olarak güneş enerjisine yönelik farkındalık yaratmak, bir inovasyon ve eğitim merkezi oluşturmak için Solar-Lab projesini yapmaya karar verdik. Bu projede solar ile ilgili A’dan Z’ye her uygulama görülebilecek” dedi.

Akreditasyon merkezi olacak

Solar-Lab’ın aynı zamanda bir akreditasyon merkezi de olacağını belirten Özdemir, GES kuruluşlarını akredite eden ve sektöre standardizasyon kazandıran Türkiye’nin ilk akredite merkezi olacağına işaret etti. Solar-Lab bünyesinde solara dair pek çok konu olacağını ifade eden Özdemir, “Binamızda solar adına olan bütün süreçleri, polislikondan başlayıp panel haline gelen kadar bir süreç halinde kamuya göstereceğiz. Güneşin enerjisini diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından ayıran fark tabana yayılıyor olması. Sadece endüstriyel kuruluşları değil bireysel tüketimi de ilgilendiriyor. Bu nedenle Solar-Lab gibi farkındalık oluşmasını sağlayacak projelerin hayata geçirilmesini önemsiyoruz” diye konuştu.

“Çilek yetiştireceğiz”

Merkezde bütün çatı GES modellerinin uygulamalarının yer alacağını kaydeden Özdemir, projede yer alacak diğer uygulama ve çalışmalarla ilgili de şunları kaydetti: “Yerleşkemizde suni göl olacak ve gölün üzerinde yüzer GES kurulumu yer alacak. Gölün yanında da tarım GES dediğimiz agrivoltait uygulaması yer alacak.

Bunun için yerleşke içinde yaklaşık 1.500 metrekare alan ayırdık. 750 metrekaresine GES kurulacak ve kurulan panellerin altında çilek yetiştireceğiz. Geri kalan 750 metrekarede ise açık alanda çilek yetiştirip panellerin altında, fasılalı bir şekilde güneş görerek yetişen çilekler ile açık alanda yetişen çilekleri karşılaştırma imkânı bulacağız" diye konuştu.

“GENSED’in merkezi İzmir’de olacak”

İzmir’de ve Ege Bölgesi’nde güneş paneli üretimi yapan, yan sanayi ve kurulum hizmeti veren güçlü bir kümelenme olduğuna da değinen Özdemir, bu nedenle GENSED’in merkezini de Solar-Lab yerleşkesine taşımaya karar verdiklerini söyledi.

Böylelikle İzmir’in ulusal ve uluslararası arenada güçlü bir çekim merkezi haline geleceğini vurgulayan Özdemir, “İzmir’de 5 adet güneş paneli üreten fabrika var. Fabrikalarımızın üretim kapasitesi Türkiye’deki panel üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Bir de hücre fabrikası devreye alınacak. Bölgemizi bir çekim merkezi haline getirip çeşitli aktivitelerle bölgemizdeki kümelenmeyi büyütmek istiyoruz” dedi.

Uluslararası büyük yatırımcıların buluşma noktası olan Solar Storage Business Connect Platformu ile de GENSED üyelerinin B2B ihracat kabiliyetlerini artırmak için yılda 4 adet hedef ülke belirleyip analiz edeceklerini ve platform üyelerini karşı taraftaki alıcı ve satıcılarla bir araya getirmeyi planladıklarını da belirten Özdemir, “Dünyada, panel fabrikalarından tutun enerji depolamaya, elektrikli araçlara kadar bir dönüşüm mevcut. Bizim de bu dönüşümden geri kalmamak için hız kazanmamız lazım. Mevzuatların artık hızlanması gerekiyor. Türkiye’nin önünde çok büyük fırsatlar" diye konuştu.

"Yabancı yatırımcıyı çekeceğiz"

zmir’de yerel ve uluslararası yatırımcıları bir araya getirecek uluslararası kongre düzenlemeyi de planladıklarını söyleyen Özdemir, solar kongrelerinin yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekme noktasında önemli projeler olduğuna dikkat çekti. Özdemir, “Hizmetlerimizi artık uluslararası arenaya taşımamız lazım. Yabancı yatırımcıların da ülkemize ilgi duymasının tek yolu da istikrarın sağlanması ve daha arz riskten geçiyor. Uygulanan rasyonel politikalar yabancı yatırımcıda karşılık bulmaya başladı ama daha yapılacak çok şey var. Dernek olarak da elimizden geldiği kadar çabalayacağız” dedi.