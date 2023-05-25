200 milyon TL yatırımla ‘mega’ büyüme planlıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Üretim üssü olarak İnegöl’den yola çıkan ve 220 mağazada tüketicilere ulaşan Weltew Home, bu yıl girdiği yatak ve ev tekstili grubunun yanında Newjoy markasıyla genç odası üretecek. 2023’ü yatırım ve marka bilinirlik yılı ilan eden şirket, 200 milyon TL’lik bütçe ile hayata geçireceği ‘mega yatırımı’ da 2024’te faaliyete sokacak. Weltew Home Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Önümüzdeki sene yine İnegöl’de mega yatırım dediğimiz fabrikamızı devreye alacağız.

200 milyon TL yatırım değerindeki fabrikamız, 150 bin metrekare açık alan ve 105 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Yıllık 162 bin parça üretim yapmasını hedeflediğimiz fabrikamızda binin üzerinde kişiye istihdam sağlayacağız. Mega fabrikamızın yüzde 85’i tamamlandı. 2024 yılında üretime başlayacağız” diye konuştu. Yatırım finansmanı konusuna da değinen Balcı, “Biz yatırım için kredi kullanmadık. Ama sektörümüz genelinde krediye ulaşım imkansız noktaya geldi” dedi.

“Zorlu şartlara rağmen büyüdük”

Mustafa Balcı, son üç yıldaki pandemi dahil zorlu koşullara rağmen, dış pazarda yüzde 25’lik, iç pazarda ise yüzde 70’lik büyüme grafiği sergilediklerini belirterek, “920 milyon TL olan 2022 ciromuzu bu yıl yapacağımız yeni mağaza yatırımlarıyla 1 milyar 750 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Nisan sonu itibarıyla Türkiye’nin 68 şehrinde toplam 140 mağaza ile tüketiciye ulaşıyoruz.

Hedeflerimiz dahilinde yılsonuna kadar yurt içinde 20 mağaza açmayı planlıyoruz” dedi. Bu yıl ihracatı 30 milyon doların üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Balcı, “Üretimin yüzde 44’ünü yurt dışı mağazalar için gerçekleştirerek 2023 yılı itibarıyla 52 ülkede 80 mağaza ve 142 satış noktası ile markalı ve katma değerli ihracat yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yurt dışında bu sene 12 ülkede 30 yeni mağaza hedefleri bulunduğunu aktaran Balcı, şunları söyledi: “5 yıl içerisinde, Türkiye’nin en büyük mobilya ihracatçısı olmayı ve birincil hedef pazarlarda ilk 3 mobilya markasından biri olmayı hedefliyoruz.

Libya ve Kazakistan’da birinciyiz. Mobilya sektöründe ihracat kilogram değeri 3 dolarlar seviyesinde. Weltew Home olarak yaptığımız marka yatırımlarıyla ihracat kilogram değerimizi 4.5 doların üzerine taşımayı başardık.” Balcı, bu yılın başında ‘şampiyonlar ligi’ olarak tanımladığı Turquality programına resmi olarak kabul edildiklerini de aktardı.

Weltew Home Marka ve Pazarlama Müdürü Davut Bahri Balcı ise tüketici nezdinde hem bilinirlik hem de tercih edilebilirlik noktasında ilk 3 marka arasında olmak için yeni reklam kampanyası başlattıklarını kaydetti. Balcı, 2022’de yurtiçinde 9 bin, yurtdışında ise 7 bin 500 eve girdiklerini bildirdi.

Mobilya ihracatı 10 milyar $'ı aşacak

Mustafa Balcı, mobilya sektörünün son yıllarda ihracatta yakaladığı istikrar sonucu 2022’de yüzde 11.2’lik artışla 4.7 milyar dolarlık gelir elde ettiğini belirtti. Balcı, “2023’te 10 milyar dolar ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. En çok mobilya ihracatı yaptığımız ülke Irak oldu. Irak’ı, İsrail, Almanya, Katar ve Libya takip etti. Geçtiğimiz yıl yüzde 90’lık bir artışla mobilya ihracatında en yüksek artış 150,6milyon dolarla Katar oldu” dedi.

Rusya’da olmanın tam zamanı

Weltew Home İhracat Satış Müdürü Okan Özkan, Rusya’da distribütörlük kanalıyla yer aldıklarını belirterek, "Ülkede 29 mağazamız var, yeni anlaşmamızla 30 olacak. Şu an Rusya’da olmak için tam fırsat zamanı” dedi. Sektörde maliyetlerin bu yıl yüzde 35 arttığını söyleyen Weltew Home Yurt İçi Satış Müdürü Akın Can da “Maliyet artışıyla merdivenaltı üretim bitiyor” şeklinde konuştu