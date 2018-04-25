"2017'de 384 bin otomobil ürettik, bu bir Türkiye rekoru"

25 Nisan 2018

Tofaş Üst Yöneticisi Cengiz Eroldu, Türkiye'de son 10 yılda 2,8 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, bunun ülkelerine duydukları inancın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Eroldu, Kahramanmaraş'ta Alfa Romeo, Jeep ve Fiat bayisi Marfi Otomotiv'in yeni tesisinin açılışında yaptığı konuşmada, bugün iki ayrı heyecan yaşadıklarını ifade ederek, bir taraftan yeni satış noktalarıyla, bayilerle birlikte büyüme fırsatı yakaladıklarını, diğer taraftan da 2018'in, Tofaş'ın 50. kuruluş yılı olduğunu dile getirdi.

Tofaş'ın, artan performansıyla, Türk sanayisine ve ekonomisine elinden geldiğince hizmet etmeye çalışan bir otomobil fabrikası olduğunu vurgulayan Eroldu, "Son 10 yılda Türkiye'de 2,8 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Bu da bizim ülkemize duyduğumuz inancın bir göstergesidir." dedi.

Eroldu, 2017'de 384 bin otomobil ürettiklerini ve bunun bir Türkiye rekoru olduğunu vurgulayarak, bugüne kadar bu seviyede bir üretimin Türkiye'de yapılmadığını dile getirdi.

Cengiz Eroldu, şöyle devam etti:

"Fabrika ilk kurulduğu zaman yıllık üretim kapasitesi 20 bin adetti. 2016'dan itibaren 450 bin adetlik kapasiteye sahip bir fabrika haline geldi. Tek başımıza Türkiye'nin otomobil üretiminin yüzde 23'ünü gerçekleştiriyoruz. Aynı şekilde ihracatta da 2017'de 3,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu da Türkiye ihracatında önemli bir yer tutuyor. Türkiye'nin toplam otomotiv ihracatının da yüzde 20'sine tekabül ediyor."

Eroldu, Fiat Egea ailesinin olumlu katkıları sonucu pazar paylarını 2 puan artırarak yüzde 13 pazar payı elde ettiklerine dikkati çekerek, Türkiye pazarında Fiat markasının ikinci konumda olduğunu anlattı.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise katma değeri yüksek tesislerin Kahramanmaraş'ta açılmasının kent için bir zenginlik olduğunu söyledi.

Kurtul: "4 kıtada, 30'u aşkın ülkede hizmet"

İSKUR Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtul ise 1980'de pamuk, çırçır ve pamuk yağı üretimine başlayan şirketlerinin, Türkiye tekstil sektöründe tam entegre olmuş en büyük üretici firmalar arasında yer aldığını söyledi.

Bugün 8 farklı sektörde firmalarının önemli bir oyuncu olduğunu ifade eden Kurtul, "Yurt içi ve yurt dışındaki birçok tesisinde 4 bini aşan çalışanıyla 4 kıtada, 30'u aşkın ülkede hizmet vermektedir. Pazarlama şirketiyle her yıl çeşitli platformlarda ihracat ödülleri alırken, üretim şirketleriyle de Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine girmektedir." dedi.

Kurtul, Koç Holding ve Tofaş ile iş birliklerinin, 2009'da Fiat bayiliğiyle başladığını dile getirerek, "2017'de de il liderliğini alma başarısını göstermiştir. Kurulduğu günden bu yana 5 bin 400 müşterimize yeni araç satışı gerçekleştirilmiş, 50 bin müşterimize de servis hizmeti verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kurtul, Jeep ve Alfa Romeo firmalarına Kahramanmaraş'ta hizmet sunmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından tesislerin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA