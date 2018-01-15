2018'in en büyük açılışı gerçekleşti

15 Ocak 2018

Ciner Grubu'nun 1.5 milyar dolarlık yatırımla inşa ettiği "Kazan Soda" tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

2 bin 200 kişinin istihdam edileceği tesisin tüm üretimi ihraç edilecek.

Kazan Soda'nın açılışında konuşan Erdoğan, "Bu tesis hem madencilik hem kimya hem de elektrik üretim faaliyetlerini içerisinde barındırıyor. Maliyeti 1.5 milyar dolar olan tesisin 2 bin 200 kişiyi istihdam edecek olması iftihar verici bir tablodur" dedi.

Erdoğan, "Burada camdan deterjana ve hayvan yemine kadar çok geniş kullanım yelpazesi olan stratejik bir üründen bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

Ekonominin geliştiğine, borsanın rekorlarını genişlettiğine değinen Erdoğan şunları ifade etti:

"Borsamız uzun zamandır rekor üzerine rekor kırarak büyümeye devam ediyor. Hükümete geldiğimizde bizim borsa o zaman 10 bin civarındaydı, şimdi 110-118 bin, buralara kadar tırmandı. Gezi, çukur eylemleri, darbe derken bugünlere geldik"

Cumhurbaşkanı konuşmasında, Türkiye'nin teknolojide tüketici olma düzeyinden tasarımcı olma düzeyine çıkması gerektiğini de ifade etti.

"Topunuz gelin, tepenize ineceğiz"