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"Topunuz gelin, tepenize ineceğiz"

Sincan'da Kazan Soda Elektrik Fabrikasının açılış töreninde konuşan Erdoğan, "TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır harekat her an başlayabilir" diye konuştu.
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