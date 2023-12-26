2024 hedefimiz 2,2 milyar euro ciro

Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, 2024'te yüzde 10 artışla 2,2 milyar euroluk ciroyu aşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Dünya ekonomisinde baş döndürücü jeopolitik gelişmelerin, bölgesel çatışmaların yaşandığı bir ortamda, faizlerin yükseldiği bir dönemde tüketicilerin güveninin düşük seyrettiğini, küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğini, dış ticaret rotalarının yeniden çizildiğini aktaran Gümrah, "İklim değişiminin artan etkileri daha sık doğal afetler ile karşılaşmamıza neden oluyor, yoğun yağışların yarattığı seller veya kuraklıkların yarattığı kıtlıklar başta bölgesel ama sonuçta küresel etkilerini de her geçen gün artırıyor. Bunun sonucunda da dünya; kontrolsüz göç veya temel gıda maddelerinde sert fiyat değişimleri ile karşı karşıya kalıyor" şeklinde konuştu.

“Büyüme ikinci yarıda güçlenecek”

Türkiye'nin 2023 yılını, temelde farklı dinamiklerin şekillendirdiği iki ayrı dönemde geçirdiğini ifade eden Gümrah, “2024, ülkemiz ekonomisi için 2023 ikinci yarısında başlatılan yeni makroekonomik programın katkısıyla normalleşmenin devam ettiği bir yıl olacak. 2024'ün ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşüş trendine girmesini, iç talebin de göreceli yavaşlamasını bekliyoruz” diye konuştu Gümrah, yeni yaptıkları yatırımlar ve satın almalar ile çalışan sayılarının 13 bin 500'e ulaştığını belirtirken, "2024'te ciromuzu euro bazında yüzde 10 artırarak 2,2 milyar euro ciroyu aşmayı hedefliyoruz.

Türkiye'de 2023 yılına oranla daha yavaş bir büyümeye karşılık, uluslararası pazarlarda geçen yıl yaşadığımız daralmanın sona ererek özellikle ikinci yarıda büyümenin güçleneceği bir dönem beklentimiz var" dedi.

"İhracat gelirlerimizi yüzde 15 büyüteceğiz”

Bu yıl yaklaşık 800 milyon euro ihracata ulaşmayı öngördüklerini, bu dönemde Avrupa pazarlarında özellikle Almanya'daki daralma kendilerini olumsuz etkilerken, Orta Doğu ve Amerika'da pozitif iş sonuçları elde ettiklerini belirten Gümrah, "2024 hedefimiz, 2023'te devreye aldığımız yatırımlar ile ihracat gelirlerimizi yüzde 15 büyütmek. 2023'te daha hareketli pazarlarımız olan ABD, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki etkinliğimizi daha da artırmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Gümrah, son olarak yeşil enerji dönüşümü kapsamında tesislerinde 20 megavat güneş paneli yatırımına ulaştıklarını anlatarak, 2024 için yatırım bütçelerine 500 milyon euro ayırdıklarını belirtti. Gümrah, “Önümüzdeki 5 yıllık dönem için ana iş kollarımızın hepsinde büyümeye yönelik yatırımlarımız devam edecek. 2024-2028 dönemi için Eczacıbaşı Topluluğu'nun işlerini geliştirmeye, büyütmeye ve iklim değişiminin etkilerini en aza indirmeye yönelik 2 milyar euroyu aşan bir yatırım planımız var” dedi.

Orta Doğu ve Orta Asya'da yatırım planları

Körfez'de bölgenin en büyük ekonomisi olan Suudi Arabistan'da seramik sağlık gereçleri ve endüstriyel mineral alanlarında ortaklık ve yatırım planları olduğunu anlatan Gümrah, Orta Asya ülkelerinden Kazakistan ve Özbekistan'da başta metalik maden sahalarını geliştirmek üzere çeşitli işbirliği ve yatırım fırsatları üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Gümrah, “Diğer yandan Fas'ta temizlik kağıtlarında mevcut yatırımımızı ilave yatırımlarla ve fırsatlar oluştukça satın almalar ile de Kuzey Afrika'da büyütmeyi, bu bölgeyi Afrika'da daha etkin olmak için bir üs olarak kullanmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yabancı yatırımların artmasını bekliyoruz"

Atalay Gümrah, 2024'te yurt içinde ekonomik büyümenin 2023 yılı için bekledikleri yüzde 4,5'e yakın düzeylerden yüzde 4'ün altına sarkabileceğini belirterek, 2024 yılı boyunca cari dengede son aylarda sinyallerini almaya başladıkları iyileşmenin devam etmesini, dış dengedeki bu iyileşmenin kademeli olarak dış finansman koşullarına da olumlu yansımasını ve doğrudan yabancı yatırımların artmasını beklediklerini söyledi.